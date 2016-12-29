Андрей Артюхов вновь возглавил тюменских единороссов

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов переизбран на новый срок во время региональной партийной конференции. Избрание секретаря регионального отделения сроком на пять лет проходило путем тайного голосования на альтернативной основе.

На пост секретаря претендовали Андрей Артюхов и депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин. В поддержку кандидатуры Артюхова выступил член Высшего совета партии, губернатор области Владимир Якушев.

Открывший конференцию Владимир Якушев поблагодарил партийный актив за успешную избирательную кампанию в Государственную думу и Тюменскую областную думу: "Единороссы всегда доказывали, что ставят цели, которые важны для жителей региона, будь то модернизация школ, строительство детских садов или помощь многодетным семьям. Нам необходимо достигать высоко поставленной планки — строить мощную конкурентоспособную экономику, создавать новые рабочие места, повышать качество жизни людей, обеспечивать качественное образование и здравоохранение, способствовать патриотическому воспитанию молодежи, привлекать к своей работе новых людей — общественных лидеров. Уверен, цели, обозначенные в предвыборной программе партии "Единая Россия", — реальны и достижимы". Губернатор подчеркнул, что впереди много важных дел и главная задача — развивать регион.

По словам руководителя Межрегионального координационного совета партии, депутата Государственной думы Ивана Квитки, на ближайшие пять лет были поставлены важные задачи, в частности переселить людей из аварийных многоквартирных домов, повысить качество работы поликлиник, увеличить поддержку агропромышленного комплекса, создать 50 тыс. новых рабочих мест.

"Наши избиратели должны видеть, что мы с вами работаем не от выборов к выборам, а постоянно, ежедневно и последовательно", — подчеркнул он.

В докладе о работе регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов отметил, что отчетный период с декабря 2012 года был насыщен большими политическими событиями. Он напомнил о достойных результатах "Единой России" на выборах всех уровней в Тюменской области.

"Жители области видят реальную работу, которую проводит правительство региона, Тюменская областная дума, партия "Единая Россия, муниципальные власти", — подчеркнул Андрей Артюхов.

Прокомментировал Артюхов и завершившуюся в регионе отчетно-выборную кампанию.

"16 декабря завершилась большая отчетно-выборная кампания в первичных и местных отделениях партии. На собраниях подведен итог работы первичек за четыре года. По итогам кампании состав секретарей первичных отделений обновился более чем на 25 процентов", - цитирует Андрея Артюхова пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.