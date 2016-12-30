up

30.12.2016 пятница

EUR 63.0214

USD 60.273

В Тюмени -6..-8 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Программа новогодних каникул в Тюмени

08:00 30 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
pp.vk.me

Более 200 мероприятий запланировал департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени на период с 30 декабря 2016 по 15 января 2017 года.

Это концерты и спектакли, игровые программы, массовые катания на коньках, зимние забавы, различные викторины и конкурсы, спортивные состязания, мастер-классы, интерактивные мероприятия.

Отметим, что по опыту предыдущих лет наибольшей популярностью среди ребят пользовались досуговые площадки с организацией двухразового питания. Поэтому в период предстоящих каникул уже 15 учреждений дополнительного образования отрасли предложат этот вид культурно-массовой программы. Детей ждут игровые программы, конкурсы, спортивные состязания и мастер-классы. Например, в центре "Бригантина" (пр. Солнечный, 6/1) дети поучаствуют в программе "Юный спасатель" и окунутся в мир профессий службы МЧС. А воспитанники спортивной школы "Алькор" (ул. Хохрякова, 88), наряду с тренировочными мероприятиями, погрузятся в мир занимательной химии, будут проводить опыты и займутся твистингом - моделированием фигур из шаров. Центр "Грант" (ул. Профсоюзная, 52) в рамках досуговой площадки "Вундерленд" предлагает детям изучить через мастер-классы и игровые программы необычные виды искусства: "Театр теней", "Древние боевые виды искусства" и "Снежные битвы". 

Помимо досуговых площадок, для горожан подготовлены программы на открытом воздухе. Например, каток комплекса "Прибой" ежедневно со 2 по 8 января, в 15, 17 и 19 часов предлагает тюменцам вместе с детьми не просто покататься на коньках, но и посостязаться в этом искусстве с главными персонажами Нового года Дедом Морозом и Снегурочкой.

Напомним, что всего к зимнему сезону в Тюмени залито 114 ледовых объектов, в том числе 85 хоккейных кортов и 29 ледовых площадок. Дополнительно запустили еще 5 ледовых площадок: на территории школы №15 (ул. Северная, 1), СДЮСШОР №1 (ул. Фёдорова, 6), набережной р. Тура, отеля "Восток" (ул. Республики, 159) и торгового центра "Фаворит" (ул. В. Гнаровской, 12). 

Не остались в стороне и спорторганизаторы. Под их руководством на 30 хоккейных кортах будут идти новогодние и рождественские соревнования: турниры, эстафеты, веселые старты и мастер-классы, мини-футбол в валенках и "Новогодний карнавал", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Все спортивные и развлекательные мероприятия в рамках новогодних каникул продлятся до середины января. Подробнее с планом можно ознакомиться на следующих информационных ресурсах: 

группа в соцсети "В контакте"; 

группа в соцсети "Одноклассники"; 

официальный сайт администрации Тюмени. 

Теги: школьники , Тюмень , фигурное катание , Новый год , каникулы

Последние новости

09:56 Сургутскому хоккеисту не удалось помочь сборной в матче с американцами
09:42 Игорь Холманских поздравил жителей УФО с Новым годом
09:28 Тобольская поликлиника изменит график работы в новогодние дни
09:14 Жителей микрорайона "Тура" поздравят Дед Мороз, Снегурочка и Петух
09:00 Новогодние каникулы на Ямале будут спортивными
08:27 Жанна Злобина: чтобы заметить изменения, нужно чаще ходить пешком
08:00 Программа новогодних каникул в Тюмени
19:46 Ресторан "Это бургер, Карл" справил новоселье Фото
18:32 Тобольский музей-заповедник ждет гостей на рождественские праздники Фото
18:21 В Ишиме завершилась эпоха аналоговой телефонии
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета РФ по экологическим вопросам

Политика

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Экономика

Объем добычи нефти в регионе превысил показатель 2015 года

На "ЗапСибНефтехиме" монтируют четыре резервуара

"Золотые луга" готовы удовлетворить спрос на сыры местного производства

Общество

Игорь Холманских поздравил жителей УФО с Новым годом

Тобольская поликлиника изменит график работы в новогодние дни

Жителей микрорайона "Тура" поздравят Дед Мороз, Снегурочка и Петух

Спорт

Сургутскому хоккеисту не удалось помочь сборной в матче с американцами

Новогодние каникулы на Ямале будут спортивными

Значок ГТО в Тюменской области снова становится популярным

Происшествия

Тюменца накажут за экстремизм в соцсети

В Исетском районе задержали мужчину с двумя тушами косули

В Сургутском районе женщина и двое детей погибли из-за электрообогревателя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+