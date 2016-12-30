Программа новогодних каникул в Тюмени

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Более 200 мероприятий запланировал департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени на период с 30 декабря 2016 по 15 января 2017 года.

Это концерты и спектакли, игровые программы, массовые катания на коньках, зимние забавы, различные викторины и конкурсы, спортивные состязания, мастер-классы, интерактивные мероприятия.

Отметим, что по опыту предыдущих лет наибольшей популярностью среди ребят пользовались досуговые площадки с организацией двухразового питания. Поэтому в период предстоящих каникул уже 15 учреждений дополнительного образования отрасли предложат этот вид культурно-массовой программы. Детей ждут игровые программы, конкурсы, спортивные состязания и мастер-классы. Например, в центре "Бригантина" (пр. Солнечный, 6/1) дети поучаствуют в программе "Юный спасатель" и окунутся в мир профессий службы МЧС. А воспитанники спортивной школы "Алькор" (ул. Хохрякова, 88), наряду с тренировочными мероприятиями, погрузятся в мир занимательной химии, будут проводить опыты и займутся твистингом - моделированием фигур из шаров. Центр "Грант" (ул. Профсоюзная, 52) в рамках досуговой площадки "Вундерленд" предлагает детям изучить через мастер-классы и игровые программы необычные виды искусства: "Театр теней", "Древние боевые виды искусства" и "Снежные битвы".

Помимо досуговых площадок, для горожан подготовлены программы на открытом воздухе. Например, каток комплекса "Прибой" ежедневно со 2 по 8 января, в 15, 17 и 19 часов предлагает тюменцам вместе с детьми не просто покататься на коньках, но и посостязаться в этом искусстве с главными персонажами Нового года Дедом Морозом и Снегурочкой.

Напомним, что всего к зимнему сезону в Тюмени залито 114 ледовых объектов, в том числе 85 хоккейных кортов и 29 ледовых площадок. Дополнительно запустили еще 5 ледовых площадок: на территории школы №15 (ул. Северная, 1), СДЮСШОР №1 (ул. Фёдорова, 6), набережной р. Тура, отеля "Восток" (ул. Республики, 159) и торгового центра "Фаворит" (ул. В. Гнаровской, 12).

Не остались в стороне и спорторганизаторы. Под их руководством на 30 хоккейных кортах будут идти новогодние и рождественские соревнования: турниры, эстафеты, веселые старты и мастер-классы, мини-футбол в валенках и "Новогодний карнавал", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Все спортивные и развлекательные мероприятия в рамках новогодних каникул продлятся до середины января. Подробнее с планом можно ознакомиться на следующих информационных ресурсах:

• группа в соцсети "В контакте";

• группа в соцсети "Одноклассники";

• официальный сайт администрации Тюмени.