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В Ишиме завершилась эпоха аналоговой телефонии

18:21 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях

Электропитание последней в городе аналоговой телефонной станции координатного типа АТС-2 отключили в Ишиме.

Глава города Федор Шишкин и директор филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях Игорь Волков торжественно выключили электропитание и остановили работу устаревшего аналогового оборудования на АТС, прослужившей абонентам 27  лет.  

С переходом на новое оборудование ишимцам станут доступны дополнительные сервисы, позволяющие повысить функциональность стационарного телефона: доступ к автоматической системе повременного учета соединений, позволяющей тарифицировать разговоры и выбирать тарифный план, различные виды переадресаций, автоматический определитель номера, тональный набор номера, конференц-связь и др.

"Закрытие последней аналоговой станции означает, что город бесповоротно вступил в цифровую эру, - отметил Федор Шишкин. - Я поздравляю всех ишимцев с этим событием, так как улучшение качества связи значит и повышение комфортности проживания в нашем городе. Вдвойне приятно, что такой подарок "Ростелеком" сделал перед Новым годом".

"Ростелеком" использует в оборудовании электронных цифровых АТС преимущественно отечественную технику, которая отвечает всем стандартам современной телефонии и открывает широкие возможности для качественного сервиса. Новые цифровые АТС потребляют меньше энергии и места и не требует постоянно присутствия рабочей смены - за всеми параметрами следит автоматика.

Уже ставшая историей аналоговая АТС-2  была запущена в Ишиме в 1989 году монтированной емкостью 3 тыс. телефонных номеров. АТС обслуживала абонентов, проживающих в административном центре и районе и практически выработала ресурс. 

Несмотря на высокий уровень проникновения мобильной связи, традиционная телефония остается в списке самых востребованных телекоммуникационных услуг. Основными факторами в пользу домашнего телефона абоненты называют надежность, высокое качество связи и безопасность.

Соб. инф.

Теги: телефония , Ишим , импортозамещение , Ростелеком , Федор Шишкин

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