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Tele2 подготовила сеть к пиковым нагрузкам в новогоднюю ночь

17:05 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото Tele2

Емкость сети расширил мобильный оператор Tele2 перед новогодними праздниками.

Для предотвращения сбоев в работе сети технические специалисты компании проводят работы по увеличению пропускной способности каналов связи между Tele2 и другими операторами. Такая работа проводится ежегодно после оценки ширины канала на оборудовании коммутации и базовой подсистемы, а также на транспортной сети во взаимодействии с техническими службами других компаний.

Традиционно в новогоднюю ночь самым загруженным у всех операторов остается канал голосовой связи. Более свободными остаются каналы передачи данных – SMS и интернет-трафик. В прошлую новогоднюю ночь пик абонентской активности пришелся на период с 22 до 23 часов. В это время количество звонков в сети Tele2 выросло по сравнению с максимальными нагрузками в рабочие дни на 50%. Всего за сутки с 31 декабря 2015 года по 1 января 2016 тюменские абоненты совершили более 3 млн звонков и проговорили более 6,5 млн минут, отправили почти 1,4 млн SMS.   

"Уровень пиковых нагрузок на голосовой канал с каждым годом снижается за счет роста потребления интернет-трафика. Все больше абонентов предпочитают поздравлять близких в соцсетях и мессенджерах. Однако мы активируем особые новогодние настройки для расширения каналов связи, все же абонентская активность в новогоднюю ночь по-прежнему выше, чем в обычные дни. Абоненты Tele2 могут быть уверены в том, что все новогодние поздравления дойдут до адресатов вовремя", - отметил директор филиала Tele2 в Тюменской и Курганской областях Андрей Шмалев.

Теги: Tele2 , Новый год

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