up

29.12.2016 четверг

EUR 63.4879

USD 60.6669

В Тюмени -1..-3 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменскую воду проверили более чем на четыреста показателей

11:00 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
3.bp.blogspot.com

23 пробы поверхностных и сточных вод проверили специалисты в Тюменской области в 2016 году.

Всего они оценивали воду по 405 определениям – на содержание аммония, нитратов, нитритов, фосфатов, фенола, нефтепродуктов и других опасных веществ. По информации регионального департамента недропользования и экологии, превышение нормативов отмечено в стоках воды в районе гаражного кооператива на ул. Тепличной в ручей Ключи в Тюмени, выпуск воды в реку Тюменку, в озере Песьяном и реке Бабарынке, из коллектора ливневой канализации в Абрамовке в Тобольске и из дренажной канавы по 3-й Менделеевской улице в Тобольске. За несанкционированный сброс сточных вод виновные привлечены к административной ответственности.

В декабре 2016 года прекращен сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в Тюменку через коллектор ливневой канализации в районе ул. Волгоградской.

Как отметила директора департамента Жанна Злобина, проверяют специалисты и показатели поверхностных и подземных вод, снега и почвы на областном полигоне экологического мониторинга в Нижнетавдинском районе. Она подчеркнула, что качество снежного покрова в 2016 году лучше, чем год назад, концентрация загрязняющих веществ меньше.

Качество подземных вод в регионе оценивают на пяти наблюдательных полигонах -  Тура-Тавдинском, Тобольском, Ишимском, Демьянском и Речкинском. Автоматически контролируется качество поверхностных вод в Туре на границе со Свердловской областью. По словам Жанны Злобиной, предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций в 2016 году не выявлено. Качество подземных вод, которые являются основой для питьевого запаса, соответствует нормам СанПиНа.

Евгения Шевцова

Теги: экология , Жанна Злобина , вода

Последние новости

13:35 Тюменские ветераны боевых действий провели благотворительные акции Фото
13:24 Экологическая обстановка в Тюменской области улучшается с каждым годом, уверяют эксперты
13:13 Необычный астероид пролетит вблизи Земли
13:02 Тюменские садоводы смогут передать электролинии сетевым организациям
12:51 Юные тюменцы узнали о секретах режиссуры
12:40 На "ЗапСибНефтехиме" монтируют четыре резервуара
12:29 Значок ГТО в Тюменской области снова становится популярным
12:18 В Тюмени двое водителей сбежали с места аварии
12:07 Тюменские атлеты выступают в сборных командах России
11:56 На Ямале легковушка врезалась в автопоезд Фото
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета РФ по экологическим вопросам

Политика

Андрей Артюхов вновь возглавил тюменских единороссов

В Госсовете РФ призвали увеличить долю перерабатываемых отходов в регионах

Юных пловцов с ограничениями здоровья поздравили с Новым годом

Экономика

На "ЗапСибНефтехиме" монтируют четыре резервуара

"Золотые луга" готовы удовлетворить спрос на сыры местного производства

УралХимМаш готовит шаровые резервуары для проекта "ЗапСибНефтехим"

Общество

Тюменские ветераны боевых действий провели благотворительные акции

Экологическая обстановка в Тюменской области улучшается с каждым годом, уверяют эксперты

Необычный астероид пролетит вблизи Земли

Спорт

Значок ГТО в Тюменской области снова становится популярным

Тюменские атлеты выступают в сборных командах России

Тюменская хоккеистка собирается сыграть в Австрии

Происшествия

В Тюмени двое водителей сбежали с места аварии

На Ямале легковушка врезалась в автопоезд

В Югре при пожаре в жилом доме погибли два ребенка

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+