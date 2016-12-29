Тюменскую воду проверили более чем на четыреста показателей

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23 пробы поверхностных и сточных вод проверили специалисты в Тюменской области в 2016 году.

Всего они оценивали воду по 405 определениям – на содержание аммония, нитратов, нитритов, фосфатов, фенола, нефтепродуктов и других опасных веществ. По информации регионального департамента недропользования и экологии, превышение нормативов отмечено в стоках воды в районе гаражного кооператива на ул. Тепличной в ручей Ключи в Тюмени, выпуск воды в реку Тюменку, в озере Песьяном и реке Бабарынке, из коллектора ливневой канализации в Абрамовке в Тобольске и из дренажной канавы по 3-й Менделеевской улице в Тобольске. За несанкционированный сброс сточных вод виновные привлечены к административной ответственности.

В декабре 2016 года прекращен сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в Тюменку через коллектор ливневой канализации в районе ул. Волгоградской.

Как отметила директора департамента Жанна Злобина, проверяют специалисты и показатели поверхностных и подземных вод, снега и почвы на областном полигоне экологического мониторинга в Нижнетавдинском районе. Она подчеркнула, что качество снежного покрова в 2016 году лучше, чем год назад, концентрация загрязняющих веществ меньше.

Качество подземных вод в регионе оценивают на пяти наблюдательных полигонах - Тура-Тавдинском, Тобольском, Ишимском, Демьянском и Речкинском. Автоматически контролируется качество поверхностных вод в Туре на границе со Свердловской областью. По словам Жанны Злобиной, предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций в 2016 году не выявлено. Качество подземных вод, которые являются основой для питьевого запаса, соответствует нормам СанПиНа.

Евгения Шевцова