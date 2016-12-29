Юные тюменцы узнали о секретах режиссуры

Фото: ДИ "Пионер"

С известными кинематографистами и документалистами встретились участники детской киношколы "Саквояж" тюменского дворца творчества и спорта "Пионер".

Сначала состоялась встреча с представителями творческого объединения "СВ-студия", авторами документального фильма "Сибирь: четыре стороны света", ставшего победителем "ТЭФИ-регион-2016". В ней приняли участие победители всероссийских и международных конкурсов режиссер, член Евразийской академии телевидения и радио Вера Фёдорова, оператор, обладатель бронзового Орфея "ТЭФИ-регион" Сергей Лыкасов, поэтесса, сценарист, лауреат конкурса журналистов "Перо стерха" Елена Поддубная.

Участники с интересом обсудили секреты режиссуры, поговорили об истории жанра документального кино и кинематографа в целом, а также о том, насколько значима сплоченная команда при работе в киноиндустрии.

Финальной встречей этого года стал приезд оператора-постановщика, режиссера монтажа, выпускника Лос-Анджелесского института кино, обладателя нескольких наград за операторскую работу Богдана Йансена. Прежде всего, он поделился с ребятами секретом того, как мотивировать себя на активную работу и опытом продвижения и реализации идей; рассказал про специфику работы в Америке и о значимости спецэффектов, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".