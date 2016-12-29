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Экологическая обстановка в Тюменской области улучшается с каждым годом, уверяют эксперты

13:24 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Качество основных компонентов окружающей среды в Тюменской области улучшилось с 2014 по 2016 год.

Такие данные привела директор регионального департамента недропользования и экологии Жанна Злобина на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По ее словам, большинство проб почвы в 2016 году не выявили превышения предельно допустимой концентрации тяжелых металлов. Меньше стало загрязняющих веществ в сравнении с 2015 годом и в снежном покрове.

Улучшилось и качество поверхностных вод по нормативам для объектов рыбохозяйственного значения. Отмечено снижение по большинству показателей, в том числе меди, свинца, цинка, алюминия, марганца. В грунтовых водах остаются высокие значения цветности и окисляемости, но это обусловлено естественными факторами: избыточной увлажненностью почвы, особенностями равнинного рельефа, слабой дренированностью и заболоченностью местности.  

При этом в целом качество грунтовых вод в 2016 году улучшилось – снизилась концентрация железа, марганца, аммонийного азота. Содержание брома, бария, бора, нитратов, кадмия и нефтепродуктов в большинстве наблюдательных пунктов не превышают нормы.

Евгения Шевцова

Теги: экология , Жанна Злобина

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