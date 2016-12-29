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Значок ГТО в Тюменской области снова становится популярным

12:29 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
фото Минобрнауки

С нового года нормы ГТО может сдавать каждый желающий.

Об этом корреспонденту  "Тюменской линии" сообщил начальник управления по физической культуре и спорту департамента по спорту Тюменской области Сергей Вотинов.

Нормы ГТО, по его словам, уже стали очень популярны среди школьников и студентов, которые сдают их в обязательном порядке. "Министерство образования для популяризации комплекса ГТО внесло предложение, учитывать его результаты при вступительных экзаменах в вузы дополнительными баллами", - отметил он.

Наличие золотого, серебряного или бронзового значка ГТО, по его мнению, снова становится престижным.

"Нам уже сегодня звонят люди и спрашивают, как и где можно будет сдать нормы ГТО. Открываются центры тестирования, планируем открывать клубы по подготовке к сдаче ГТО", - сообщил он.

Борис Олейник

Теги: школьники , Сергей Вотинов , студенты , ГТО
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