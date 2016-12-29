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На "ЗапСибНефтехиме" монтируют четыре резервуара

12:40 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

На строительной площадке "ЗапСибНефтехима" продолжается монтаж четырех крупных вертикальных резервуаров, предназначенных для хранения воды системы технического и противопожарного водоснабжения.

Изготовитель резервуаров – уральская компания ЗАО "ИКС А", которая уже более 24 лет производит металлоконструкции технологического и нестандартного оборудования, оборудование для промышленной водоподготовки, резервуары для объектов нефтегазовой, нефтехимической, металлургических, горнодобывающей промышленности и электроэнергетики. Последние три года компания сотрудничает с СИБУРом.

В начале 2016 года ЗАО "ИКС А" одержала победу в тендере на поставку 2 вертикальных резервуаров объемом 20 000 м3 каждый и 2 вертикальных резервуаров объемом 30 000 м3 каждый. Общий вес металлоконструкций составляет 2340 тонн.

Монтаж резервуаров стартовал в августе 2016 года. На текущий момент полностью собраны стенки на всех четырех резервуарах, ведется монтаж крышек. По окончании установки резервуары пройдут пескоструйную обработку - холодную абразивную обработку поверхности металла песком или абразивным порошком, распыляемым потоком воздуха. Затем будет нанесено антикоррозийное покрытие и теплоизоляционный слой.

Весной 2017 года резервуары пройдут гидроиспытания, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Теги: инвестиционный проект , ЗапСибНефтехим , Тобольская промышленная площадка

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