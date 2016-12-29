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Тоболяки увидели два спектакля театра "Сатирикон"

11:23 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
www.satirikon.ru

Два одноактовых спектакля сыграли актеры академического театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина в Тобольске.

В рамках фестиваля "Золотая маска" на сцене драматического театра были представлены постановки: "Константин Райкин. Своими словами" и "Лекарь поневоле". В моноспектакле-концерте Константин Райкин читал зрителям отрывки из стихов поэта Давида Самойлова.

"Формат нашего спектакля не позволял прочесть больше. Вообще я этот спектакль работаю два часа без перерыва. Там кроме Самойлова стихи Пушкина, Заболоцкого, Рубцова, Мандельштама, Лопа де Вега", - отметил Константин Райкин.

Спектакль "Лекарь поневоле", поставленный по знаменитой комедии Мольера, является сатириконовским ноу-хау. В режиссерской версии жанр постановки называется "Комедия втроем". Три артиста, демонстрируя скорость переодеваний и перевоплощений, играют роли одиннадцати персонажей.

"Всего в спектакле задействованы семь человек. Трое играют, четверо их обслуживают, на следующий день меняются ролями. Все актеры - студенты четвертого курса Высшей школы сценических искусств. Это уникальная ситуация, когда весь взрослый спектакль играют студенты. Один-два студента могут работать во взрослом театре, но чтобы целиком играли студенты, это большая редкость", - подчеркнул Райкин.

Региональная программа фестиваля "Золотая маска" прошла в Тобольске в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел".

Евгений Новоселов

Теги: Тобольск , театр

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