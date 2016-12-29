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Тюменские ветераны боевых действий провели благотворительные акции

13:35 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Благотворительные акции провели ветераны боевых действий из фонда "Боевое единство".

27 декабря ветераны локальных войн посетили Дом ребенка на ул. Кузнецова, 5 в Тюмени. В этом доме воспитываются дети от 0 до 4 лет. Солдаты привезли малышам торты,сладкие подарки и пиццу.

Затем боевой Дед Мороз посетил воспитанников детского психоневрологического диспансера, расположенный в с. Успенка Тюменскогорайона. Подарки выделил ресторанный холдинг "Ассорти Ресторанс".

28 декабря предновогодние поздравления получили сотрудники и заключенные ИТК-2 областного центра из числа ветеранов, прошедших горячие точки. Финальным аккордом станет проведение 30 декабря благотворительного праздничного новогоднего поздравления в центре "Вероника".

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фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"
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Теги: дети , благотворительность , Боевое единство , ветераны

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