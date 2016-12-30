Игорь Холманских поздравил жителей УФО с Новым годом

uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе обратился к жителям с ежегодным новогодним обращением.

В своем выступлении Игорь Холманских выразил надежду, что Новый год станет лучше уходящего и принесет счастья, удачу и исполнение желаний в каждый дом.

"Все мы с детства помним волшебные моменты ожидания Нового года. Это праздник, который всегда встречали и встречают всей семьей. По традиции, провожая старый год, вспоминают что было хорошего, что удалось сделать. И не только в семье, но и на работе. Каждый человек за этот год сделал очень много и для страны. И я благодарю вас за ваш труд, за желание сделать нашу жизнь лучше", - начал свое выступление он.

Игорь Холманских детально остановился на выборах в Государственную думу РФ, которые прошли в сентябре. По его словам, выбор большинства жителей УФО показал, что курс президента России поддерживается, а партия президента "Единая Россия" была и остается ведущей политической силой страны.

"Большое значение имеет и то, что представители движения в защиту человека труда стали депутатами Государственной Думы. Это важно для УФО, который является промышленным сердцем России, где всегда высоко ценился созидательный труд", - отметил он.

Полпред президента РФ в своем новогоднем поздравлении подчеркнул крупный юбилей, который страна отметит в 2017 году.

"Следующий год — это год столетия революции в России. Февральской и октябрьской. Опыт этого столетия показал — самое главное, уйти с дороги, которая ведет к взаимной вражде и ненависти и вернуться к истинным, духовным и человеческим ценностям. Только мир, согласие и диалог в обществе является основной процветания страны и сотрудничества всех на благо России. Мы не хотим политических бурь и уж тем более политических завихрений. Главой государства перед нами поставлены масштабные задачи. У нас много планов, проектов и мы должны их реализовать. Мы — опорный край державы и я уверен, что жители УФО внесут достойный вклад в экономику, социальную сферу, науку, культуру, во все сферы жизни. Уважаемые друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом! Пусть этот год принесет вам и вашим близким мир, счастье, благополучие и процветание. Пусть сбудутся все ваши мечты и надежды. Здоровья, удачи и успехов во всех ваших делах! С праздником! С Новым годом!", - закончил свое обращение к жителям Уральского федерального округа Игорь Холманских.

Владислав Соколов