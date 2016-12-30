up

30.12.2016 пятница

EUR 63.0214

USD 60.273

В Тюмени -6..-8 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Игорь Холманских поздравил жителей УФО с Новым годом

09:42 30 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе обратился к жителям с ежегодным новогодним обращением. 

В своем выступлении Игорь Холманских выразил надежду, что Новый год станет лучше уходящего и принесет счастья, удачу и исполнение желаний в каждый дом.

"Все мы с детства помним волшебные моменты ожидания Нового года. Это праздник, который всегда встречали и встречают всей семьей. По традиции, провожая старый год, вспоминают что было хорошего, что удалось сделать. И не только в семье, но и на работе. Каждый человек за этот год сделал очень много и для страны. И я благодарю вас за ваш труд, за желание сделать нашу жизнь лучше", - начал свое выступление он.

Игорь Холманских детально остановился на выборах в Государственную думу РФ, которые прошли в сентябре. По его словам, выбор большинства жителей УФО показал, что курс президента России поддерживается, а партия президента "Единая Россия" была и остается ведущей политической силой страны.

"Большое значение имеет и то, что представители движения в защиту человека труда стали депутатами Государственной Думы. Это важно для УФО, который является промышленным сердцем России, где всегда высоко ценился созидательный труд", - отметил он.

Полпред президента РФ в своем новогоднем поздравлении подчеркнул крупный юбилей, который страна отметит в 2017 году.

"Следующий год — это год столетия революции в России. Февральской и октябрьской. Опыт этого столетия показал — самое главное, уйти с дороги, которая ведет к взаимной вражде и ненависти и вернуться к истинным, духовным и человеческим ценностям. Только мир, согласие и диалог в обществе является основной процветания страны и сотрудничества всех на благо России. Мы не хотим политических бурь и уж тем более политических завихрений. Главой государства перед нами поставлены масштабные задачи. У нас много планов, проектов и мы должны их реализовать. Мы — опорный край державы и я уверен, что жители УФО внесут достойный вклад в экономику, социальную сферу, науку, культуру, во все сферы жизни. Уважаемые друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом! Пусть этот год принесет вам и вашим близким мир, счастье, благополучие и процветание. Пусть сбудутся все ваши мечты и надежды. Здоровья, удачи и успехов во всех ваших делах! С праздником! С Новым годом!", - закончил свое обращение к жителям Уральского федерального округа Игорь Холманских.

Владислав Соколов

Теги: итоги года , Новый Год , поздравление , Игорь Холманских , полпред
Ранее в сюжете
30.12.2016, 08:27 Жанна Злобина: чтобы заметить изменения, нужно чаще ходить пешком
29.12.2016, 16:21 Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году
29.12.2016, 12:29 Значок ГТО в Тюменской области снова становится популярным
29.12.2016, 12:07 Тюменские атлеты выступают в сборных командах России
28.12.2016, 18:05 В Тюмени создадут исторический парк
28.12.2016, 13:10 Тюменские власти помогут дачникам навести порядок с электроснабжением
28.12.2016, 11:00 В Тюменской области сформирована программа газификации на 2017 год

Последние новости

09:56 Сургутскому хоккеисту не удалось помочь сборной в матче с американцами
09:42 Игорь Холманских поздравил жителей УФО с Новым годом
09:28 Тобольская поликлиника изменит график работы в новогодние дни
09:14 Жителей микрорайона "Тура" поздравят Дед Мороз, Снегурочка и Петух
09:00 Новогодние каникулы на Ямале будут спортивными
08:27 Жанна Злобина: чтобы заметить изменения, нужно чаще ходить пешком
08:00 Программа новогодних каникул в Тюмени
19:46 Ресторан "Это бургер, Карл" справил новоселье Фото
18:32 Тобольский музей-заповедник ждет гостей на рождественские праздники Фото
18:21 В Ишиме завершилась эпоха аналоговой телефонии
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета РФ по экологическим вопросам

Политика

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Экономика

Объем добычи нефти в регионе превысил показатель 2015 года

На "ЗапСибНефтехиме" монтируют четыре резервуара

"Золотые луга" готовы удовлетворить спрос на сыры местного производства

Общество

Игорь Холманских поздравил жителей УФО с Новым годом

Тобольская поликлиника изменит график работы в новогодние дни

Жителей микрорайона "Тура" поздравят Дед Мороз, Снегурочка и Петух

Спорт

Сургутскому хоккеисту не удалось помочь сборной в матче с американцами

Новогодние каникулы на Ямале будут спортивными

Значок ГТО в Тюменской области снова становится популярным

Происшествия

Тюменца накажут за экстремизм в соцсети

В Исетском районе задержали мужчину с двумя тушами косули

В Сургутском районе женщина и двое детей погибли из-за электрообогревателя
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+