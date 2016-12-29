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В Тюмени двое водителей сбежали с места аварии

12:18 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Один человек погиб, 11 получили травмы в 12 дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 28 декабря.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на 125-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск произошло столкновение "Лады" 10-й модели и грузового автомобиля "МАЗ". Водитель "Лады" выехал со второстепенной дороги, нарушив очередность проезда. В результате аварии 47-летний водитель "десятки" погиб.

На 25-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково столкнулись грузовые "КрАЗ" и "МАЗ". "КрАЗ" выехал на полосу встречного движения. В результате аварии 40- летний водитель "КРАЗа" получил перелом костей черепа.

В Тюмени на пешеходном переходе на ул. Народной неустановленный автомобиль сбил 12-летнего школьника. Мальчик получил травму бедра. Водитель остановился, вышел из автомобиля, но затем уехал с места происшествия. Сотрудники ГИБДД ведут розыск водителя. По предварительным данным это пожилой мужчина, автомобиль – белый кроссовер.

Похожее ДТП произошло на ул. Мельникайте, 70. Неустановленный автомобиль сбил 20-летнюю женщину, которая получила травмы. Водитель скрылся.

Очевидцев этих ДТП просят обратиться в отделение розыска полка ДПС по телефонам: 794-580, 794-686.

 

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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