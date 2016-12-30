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Жанна Злобина: чтобы заметить изменения, нужно чаще ходить пешком

08:27 30 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменская линия
Продолжение: Игорь Холманских поздравил жителей УФО с Новым годом

К году экологии Тюменская область подходит с весомым заделом из проектов и планов, которые способны улучшить экологическое состояние региона в разы. 

С планов на будущее начала беседу с корреспондентом "Тюменской линии" директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина в рамках проекта "Тюменская область. Итоги года".

"Тюменский регион - один из самых больших в России, поэтому нам есть, где развернуться и есть где расширить горизонты. Несмотря на то, что в 2017 году год экологии, мы видим, что многие предприятия уже начали проводить мероприятия по внедрению новых технологий в экологии, таких как переход, допустим, на энергосбережение, на сокращение выбросов в атмосферу. Они занялись перевооружением своего производства уже сейчас. Это, в основном, крупные компании, которые и делают погоду: атмосферную, погоду речную. Они на слуху: это и Антипинский НПЗ, и РН-Уватнефтегаз, водоканалы ишимский, тюменский, тобольский, Сибур-холдинг в Тобольске. Внедрение технологий такими гигантами даст нам сокращение выбросов примерно в 1,5 раза", - рассказала она.

Жанна Злобина в продолжении разговора отметила и то, что большинство крупных предприятий, которые осуществляют сброс сточных вод, установили современную измерительную аппаратуру.

"Чтобы экономить и рационально использовать воду, все стопроцентно установили измерительную аппаратуру. Раньше ведь достаточно было обыкновенного лотка Паршаля, который просто как линеечка мерил и мы не понимали, почему у нас сброс идет совершенно в других объемах. Забираем, допустим, 50 миллионов кубических метров, а сбрасываем, допустим, 80. Откуда? Все это сподвигло нас на определенные виды работ, и мы с предприятиями это отработали", - отметила она.

Во время беседы директор департамента недропользования и экологии затронула тему рейтингов субъектов РФ по уровню экологии.

"Говорить о том, что Тюменская область на сегодняшний день в рейтинге по экологии на высоком или среднем уровне некорректно. Я думаю, что нет смысла вообще обращать внимание на рейтинги. Каждый человек должен просто сказать, комфортно ему на сегодняшний день жить в области с экологической точки зрения или нет. Комфортно ему, допустим, что транспорт у нас только такой в областном центре. Нет у нас метро, а ездим мы на обычных автобусах и время ожидания колеблется от 5 до 15 минут. Комфортно? Чтобы ощутить все изменения, которые произошли, надо порой просто прогуляться. Мы ощутим каким воздухом дышим, есть ли у нас зеленые насаждения. Когда люди говорят о том, что вот у нас все так плохо - это не вся картина. На самом деле зеленых насаждений у нас достаточно много. Сейчас во всех дворах уже, помимо увеличения числа скверов и парков, во дворах идет массовая рассадка деревьев. Поэтому я и говорю, что нужно оторваться от транспорта и просто прогуляться", - подчеркнула она.

Жанна Злобина также рассказала, что ее семья давно начала и ходить пешком, и чаще путешествовать по родному краю.

"У меня в семье есть муж, маленький ребенок, которому восемь лет. И вот ребенок нас выталкивает на всякие путешествия в деревни. Когда я вижу прекрасную нашу Родину, благодаря семье, то у меня открывается новый взгляд на обыденные вещи. Я им благодарна и хочу всем пожелать яркого нового года. Всем успехов и  побольше путешествий по нашему тюменскому краю", - подытожила разговор она.

Владислав Соколов

Теги: Я выбираю Тюменскую область , недропользование , Антипинский НПЗ , СИБУР Холдинг , водоканал , Новый Год , Жанна Злобина , РН-Уватнефтегаз , итоги года , экология
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