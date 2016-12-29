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Тюменские садоводы смогут передать электролинии сетевым организациям

13:02 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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Дорожную карту по решению вопросов электроснабжения садоводческих обществ и подключения построенных ими газовых сетей к распределительным газопроводам подписали заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и председатель регионального отделения "Союза садоводов России" Алексей Кучеров.

"Документ разработан по поручению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, во взаимодействии с территориальными сетевыми организациями и садоводческой общественностью. Изначальный подход, когда энергообеспечение осуществлялось до границы общества, а вся внутренняя электрическая сеть являлась коллективной собственностью садоводов, которые должны были ее самостоятельно содержать и коллективно покрывать издержки на потери электрической энергии в сетях общества, себя изжил", - констатировал Вячеслав Вахрин.

Заместитель губернатора отметил, что на садовых участках люди стали строить капитальные коттеджи, в которых теперь разрешено регистрироваться по месту жительства. При этом возникла практика технологического присоединения домов напрямую к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, в обход коллективных сетей.

"Режим коллективного хозяйствования стал разрушаться. Большое количество людей оказались в неправильной системе управления и просто не могут коллективно хозяйствовать. Это создает, пожалуй, главную проблему - перебои с электроснабжением. Как следствие, снижается качество жизни людей. Поэтому мы разработали вариант передачи садоводческих сетей на баланс вышестоящих сетевых организаций и заключения договоров на потребление электроэнергии по индивидуальным приборам учета. В рамках реализации этого пилотного проекта органы власти помогут садоводам выйти из тупика", - сказал он.

По словам Вячеслава Вахрина, Тюменская область приступила к созданию дорожной карты для решения проблем садоводов еще до соответствующего поручения федерального правительства. "Уверен, что тюменский опыт будет востребован в других регионах страны", - подчеркнул заместитель губернатора.

Алексей Кучеров поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за внимание к проблемам садоводов и активное участие в их решении. При этом, по его словам, предусмотренная дорожной картой передача сетей на баланс сетевых организаций - мера не обязательная. Решение об этом может быть принято только на общем собрании садоводов.

Участвовавшие в церемонии подписания дорожной карты директор ПАО "СУЭНКО" Данил Анучин и директор филиала АО "Тюменьэнерго" "Тюменские распределительные сети" Антон Фирсов выразили готовность к сотрудничеству с садоводами.

Евгений Бабенко

Теги: электроснабжение , дачи , Вячеслав Вахрин

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