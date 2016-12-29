Необычный астероид пролетит вблизи Земли

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Гигантский астероид Таутатис пролетит на расстоянии четверти астрономической единицы от Земли 29 декабря.

Внимание астрономов будет приковано к этому космическому страннику не потому, что он представляет опасность, а из-за его необычной формы и особенного вращения, сообщает радио Эхо Москвы.

Таутатис из-за его продолговатой формы сравнивают с орехом арахиса. В дину астероид достигает около 5 километров, и иногда его называют малой планетой. Существует гипотеза, Таутатис сформировался из двух отдельных космических тел. Таутатис часто сближается с Землёй, примерно один раз в 4 года, причём минимально возможное на данный момент расстояние до него было отмечено в 2004 году. Тогда астероид пролетел от нашей планеты на расстоянии всего в четыре раза превышающем расстояние до Луны.

Особое внимание заслуживает вращение Таутатиса, оно состоит из двух различных периодических движений, вследствие чего кажется хаотическим.