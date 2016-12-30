Специальные площадки для новогодних фейерверков оборудовали в Тюмени

Тюменская линия

44 специальных площадки, на которых можно запустить новогодний фейерверк, оборудовали в Тюмени.

Определены места установки новогодних елей, где рекомендуется запуск пиротехнических изделий: на площади у Тюменского технопарка (ул. Республики,142); на территории сквера Казачьи луга; на площади у ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1, жилой район Мыс); в сквере 65-летия Победы (ул. Пушкина,10, жилой район Антипино); во дворе дома по ул. Республики, 233; во дворе дома по ул. Республики, 218; на площади по ул. Вербной, 7-11 (жилой район Гилёво); на площади на ул. Пражской, 24, 25, 27 (жилой район Мыс); на площадки во дворе домов по ул. Малышева, 22-24; ул. Логовая (жилой район Зайково); на территории сквера Депутатов (ул. Олимпийская, 9); на площади возле ЦОП "Тюмень-Дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1); бульвар Косухина (ул. Боровская, 5); сквер Семейный (ул. Широтная, 129); бульвар им. Н. Чукмалдина (ул. 30 лет Победы); сквер Серебряные ключи; в сквере Авиаторов (ул. Интернациональная); в жилом районе РТС (ул. Черепанова, 62а); во дворе жилого дома по Червишевскому тракту, 15; у Южного пруда (ул. Федюнинского, 5а); возле жилого дома на ул. Бабарынка, 16-а; возле жилого дома по ул. Санаторной, 2 (жилой район Тараскуль); в жилом районе Метелево (ул. Метелевская, 11а); в сквере Юности (ул. Интернациональная); на площади в жилом районе Комарово (ул. Воеводы Барятинского, 1); на аллее Десятиклассников, ул.Тюменская; в жилом районе Плеханово (пер. Кузнечный, 9); на площади в жилом районе Рощино (ул. Троицкая, 4); на площади в жилом районе Утёшево (ул. Центральная, 23); на Никольской площади у ТИУ; на территории Комсомольского сквера; на Привокзальной площади (ул. Первомайская, 22); ул. Приозерная, 2 (Большой Тараскуль); ул. Ямская, 118; на площади в жилом районе Казарово у школы №52 (ул. Казаровская, 23а); на площади возле ДК "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20, жилой район Березняковский); на площади Шаимского бульвара (жилой район Ватутино); на площади Соснового сквера (ул. Славянская, 9, жилой район Верхний Бор); на площади возле ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в, жилой массив Мелиораторов); на Цветном бульваре; во дворе жилого дома по ул. Циолковского, 15; по ул. Заозерной, 12 (около корта); у дома №2 по Заречному проезду и по ул. Газовиков, 51-53.

Все эти площадки отображены на карте города во вкладке "Зима" на портале "Тюмень – наш дом" (под календарем мероприятий).

Запуск пиротехнических изделий должен производиться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к изделию.

Радиус опасной зоны при применении пиротехнических изделий бытового назначения 1-го класса (хлопушки, бенгальские огни, настольные фонтаны) составляет 0,5 метра, 2-го класса (фонтаны, петарды, наземные фейерверки) – 5 метров, 3-го класса (салюты, ракеты, фестивальные шары) – 30 метров.