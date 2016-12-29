Эпизоотическая ситуация в Тюменской области остается стабильно благополучной

фото ИА "Тюменская линия"

Эпизоотическая ситуация в Тюменской области остается стабильно благополучной. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" посвященной итогам и работы ветеринарной службы Тюменской области за 2016 год, сообщил начальник отдела противоэпизоотических и специальных ветеринарных мероприятий Сергей Палагин.

"С начала года в регионе вакцинировано 666,3 тысячи голов свиней против классической чумы. Область благополучна по данному заболеванию с 1996 года", - отметил он.

Таких же результатов, по его словам, дала и работа по профилактике сибирской язвы, бруцелёза.

"В Тюменской области из особо опасных заболеваний ежегодно регистрируется только бешенство, - отметил Сергей Палагин, - в 2016 году на территории области зарегистрирован 51 случай бешенства животных. Источником инфекции являются дикие плотоядные животные. По всем случаям постановлением губернатора установлены карантины, проводятся соответствующие ветеринарно-санитарные мероприятия".

Борис Олейник