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Объем добычи нефти в регионе превысил показатель 2015 года

17:49 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
old.tsogu.ru

9,2 млн тонн нефти добыто в Тюменской области без учета автономных округов с начала 2016 года. Это на 4,5% больше, чем годом ранее.

Также добыто 346 млн куб. м нефтяного газа. Как подчеркнула директор регионального департамента недропользования и экологии Жанна Злобина, всего за год предприятия планируют сохранить добычу нефти на уровне 2015 года - около 12 млн тонн.

По данным департамента, добычу углеводородного сырья вели компании "РН-Уватнефтегаз", "Газпромнефть-Хантос", "ПИТ-СИБИНТЭК", "Норд-Ост Гео". С августа 2016 года началась промышленная эксплуатация на Южно-Нюрымском месторождении на участке недр "Сургутнефтегаза".

К ним может присоединиться еще одно крупное предприятие – "Независимая нефтяная компания". Весной 2016 года она получила лицензию на Новоендырский участок недр.

Евгения Шевцова

Теги: углеводородное сырье , нефтегазовая отрасль , Жанна Злобина , полезные ископаемые , нефтедобыча

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