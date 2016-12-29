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Александра Новикова отпустили из-под домашнего ареста

17:16 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
a-novikov.ru

Свердловский областной суд отменил решение о заключении барда Александра Новикова под домашний арест после рассмотрения апелляционной жалобы защиты музыканта. Об этом 29 декабря РИА Новости рассказал представитель облсуда.

По словам собеседника агентства, теперь следователю предстоит предложить в суде новую меру пресечения.

23 декабря суд Верх-Исетского района Екатеринбурга постановил поместить Новикова под домашний арест до 22 февраля 2017 года в рамках уголовного дела о недостроенном коттеджном поселке "Бухта Квинс". Как сообщили dni.ru, шансонье должен был постоянно находиться в своей квартире на улице Никонова в столице Свердловской области.

Ранее в тот же день в СИЗО отправили бизнес-партнера барда Михаила Шилиманова, который также выступает фигурантом дела.

Новикова обвиняют в мошенничестве с деньгами пайщиков жилого комплекса "Бухта Квинс" на 35,6 миллиона рублей. Дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение") было возбуждено осенью 2015 года.

Александр Новиков — советский и российский поэт, автор-исполнитель песен в жанре городского романса, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады. Он несколько раз получал премию "Шансон года". В 1985 году музыкант был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако спустя пять лет его освободили. Позднее приговор был отменен решением Верховного суда России в связи с отсутствием состава преступления.

Теги: Александр Новиков , мошенничество , суд

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