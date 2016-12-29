Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

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Выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Тюменской областной думы и думы ХМАО-Югры - основные политические события 2016 года. Такое мнение выразил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, подводя итоги уходящего года.

"Выборная кампания показала высокий уровень заинтересованности жителей области в развитии политической системы, институтов прямой демократии", - пояснил он.

По мнению спикера парламента, этому способствовала и соответствующая законодательная подготовка. Согласно требованиям федерального законодательства были внесены изменения в Избирательный кодекс Тюменской области и закон Тюменской области "Об Избирательной комиссии Тюменской области".

Будучи членом "Единой России", Сергей Корепанов отметил уверенную победу партии, укрепление ее позиций и в Государственной думе, и в региональном парламенте.

По словам Корепанова, областная дума шестого созыва полностью сформирована и активно работает. Определены составы комитетов, постоянной комиссии, фракций и Совета думы. Депутаты вошли во все совещательные органы при губернаторе и правительстве области.

Проведены пять заседаний областной думы шестого созыва, приняты план работы думы и план законопроектных работ на 2017 год.

"Всего в уходящем году мы провели 11 заседаний областной думы. Принято 110 законов Тюменской области, из них 13 базовых (в том числе в шестом созыве – 26 законов, из них восемь базовых). За год принято 700 постановлений областной думы, 225 из которых – в шестом созыве", - проинформировал народный избранник.

В ноябре принят важнейший для региона закон "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

Отметим, что общий объем доходов областного бюджета на 2017 год составит 103,5 млрд рублей. Расходы областного бюджета на 2017 год запланированы в объеме 122,4 млрд рублей.

"При этом главной задачей остается обеспечение условий для роста региональной экономики и сохранение уровня социальной направленности бюджета", - подчеркнул Сергей Корепанов.

Глава регионального парламента пояснил, что необходимо сохранить основные акценты государственной бюджетной политики, направленные, на поддержку социальной сферы, развитие реального сектора экономики, малого и среднего предпринимательства, обеспечение занятости жителей региона.

В Тюменской области реализуется весь комплекс мер законодательного и организационного характера по созданию благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования, активизации инвестиционной и инновационной деятельности.

"В инвестиционном портфеле Тюменской области более 350 проектов на общую сумму 1 триллион 300 миллиардов рублей. Ни один из инвесторов, пришедших в регион до 2014 года, не свернул работы. Более того, за первое полугодие 2016 года инвестиции в основной капитал выросли на 40 процентов", - констатировал глава облдумы.

Активно развивается нефтедобыча, химический кластер, производство нефтепродуктов, электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Именно эти отрасли дают более 30% роста.

Сергей Корепанов акцентировал внимание на том, что регион активно занимается сельским хозяйством. Отрасль получает существенную господдержку в последние годы.

"За исключением мяса говядины область полностью обеспечивает себя основными продуктами питания. Доля местных продуктов в розничном обороте региона возросла до 48 процентов", - уточнил законодатель.

По словам Сергея Корепанова, региону удается сохранять низкий уровень безработицы и демографическую стабильность.

Уровень безработицы за третий квартал 2016 года составил 5,1%. Численность официально зарегистрированных безработных на 1 октября 2016 года - 4 тыс. 312 человек.

Естественный прирост численности населения за январь-август 2016 года составил 4,6 тыс. человек.

"Мы реально осознаем и существующие риски, и имеющиеся у нас резервы и возможности. Их анализу во многом было посвящено послание губернатора областной думе в ноябре", - отметил Сергей Корепанов.

Четкие задачи деятельности региональных органов власти обозначены и в послании президента России Федеральному Собранию Российской Федерации.

Задачи развития здравоохранения, культуры, образования и науки, поддержки волонтерских и некоммерческих организаций, решения экологических проблем, которые поставили президент и губернатор, найдут отражение в разрабатываемом тексте стратегии деятельности Тюменской областной думы шестого созыва.

Особое внимание в документе будет уделено законодательному обеспечению развития социальной сферы, повышения конкурентоспособности кадрового потенциала региона, улучшения условий жизни людей.

"Одним из основных наших резервов является опыт конструктивного сотрудничества областной думы с правительством области, органами государственной власти автономных округов, общественными организациями. Уверен, что депутаты шестого созыва смогут в полной мере использовать его для повышения качества жизни наших земляков", - резюмировал Сергей Корепанов.

Соб. инф.