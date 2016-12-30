В Тюменской области оценят запасы торфа и сапропеля

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Ревизионная оценка месторождений торфа, сапропеля и озерной извести - гажи - начнется в Тюменской области в 2017 году.

Об этом сообщила директор регионального департамента недропользования и экологии директор департамента Жанна Злобина на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Мы должны понимать, что можем предложить инвесторам. Пока в Тюменской области в основном добывают песок, но переработка торфа, сапропеля, гажи – тоже перспективные направления. Всего в регионе сосредоточено около 10 процентов всех запасов торфа в России, сапропеля и озерной извести тоже значительные запасы", - рассказала она.

Жанна Злобина подчеркнула, что их оценка позволит определить границы лицензионных участков недр, на которые потом объявят аукционы. Всего предстоит оценить 214 месторождений торфа, более 100 месторождений озерного сапропеля и гажи, пробурить скважины не менее чем на 22 торфяных участках и десяти сапропелевых. Все минеральное сырье исследуют в лаборатории.

Подобная работа проводится в регионе впервые. Напомним, тюменский торф и сапропель предполагается использовать в медицине, добавлять в почву для повышения продуктивности сельскохозяйственных земель, производить питательные грунты и экспортировать в другие регионы России.

Евгения Шевцова