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Авиакомпания UTair отстояла в суде свой товарный знак

17:38 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
www.utair.ru

Права авиакомпании UTair на товарный знак UT для использования на одежде подтвердил суд по интеллектуальным правам.

В 2016 году японская компания Fast Retailing Co., Ltd., владеющая в России сетью магазинов одежды Uniqlо, обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака UT авиакомпании UTair в отношении всех товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг. А именно в различных видах одежды, обуви и головных уборов, для которых такой товарный знак был зарегистрирован. Иск был мотивирован желанием истца самостоятельно использовать товарный знак.

Заявление удовлетворено лишь частично. Обобщенная рубрика 25 класса "одежда" как единая товарная позиция, согласно решению суда, осталась за авиакомпанией UTair, что свидетельствует о сохранении ее исключительного права на товарный знак UT в отношении одежды. Также авиакомпания UTair сохранила за собой право на данный товарный знак для обуви и головных уборов.

Напомним, авиакомпания UTair обладает исключительным правом на товарный знак UT в отношении ряда товаров и услуг, начиная с 2003 года. Согласно ГК РФ, без разрешения правообладателя никто не вправе использовать обозначения, сходные с его товарным знаком, на товарах, для индивидуализации которых он зарегистрирован, или на однородных товарах, сообщают в пресс-службе компании.

Соб. инф.

Теги: товарный знак , ЮТэйр , логотип , одежда , суд

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