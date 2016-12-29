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Тюменца накажут за экстремизм в соцсети

16:54 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Мужчина обвиняется в экстремизме в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" аудиофайл, содержащий материалы, направленные на возбуждение ненависти к лицам определенной национальности. Кроме того, мужчина организовал в Тюмени ячейку запрещенной на территории России экстремистской организации.

Во время обыска по месту его проживания обнаружены и изъяты два капсюля-детонатора, флаг РФ с нанесенным на него недопустимым статусом, атрибуты экстремистской направленности, в том числе трафареты, футболки, стикеры и прочее с символикой организации, признанной экстремистской.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Соб. инф.

Теги: соцсети , уголовное дело , экстремизм

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