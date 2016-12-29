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Полипропилен "СИБУР Тобольска" отмечен золотой медалью международного конкурса "ГЕММА"

18:00 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Тобольская промплощадка стала обладателем высшей награды отборочного этапа Международного конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА" по итогам 2016 года. Золотая медаль присуждена за производство марки полипропилена PP H270 FF/3, которую используют для изготовления нетканых материалов, агротекстиля, а также предметов личной гигиены.

В центральной операторной производства полимеров в присутствии сотрудников генеральный директор "СИБУР Тобольска", управляющий директор – член правления СИБУРа Константин Белкин вручил награду директору по производству полимеров Сергею Тетерину. В церемонии вручения также принял участие член правления СИБУРа Цзоу Вэньчжи, который прибыл на Тобольскую промплощадку с рабочим визитом.

"Наше предприятие второй год подряд принимает участие в конкурсе "ГЕММА" и во второй раз одерживает победу, - отметил Константин Белкин, - при производстве полипропилена на Тобольской промплощадке применяется самое современное, безопасное и высокотехнологичное оборудование. Качество нашей продукции отвечает всем современным требованиям и стандартам. Большой спрос потребителей и победы в конкурсах подтверждают этот факт".

Конкурс "Лучшие товары и услуги – ГЕММА" проводится с 2002 года на территории 49 регионов России и 64 стран мира. В нем принимают участие предприятия из различных сегментов рынка (нефть, газ, геология, медицина, фармацевтика, здоровый образ жизни, деревообработка, электроника и другие). Проект направлен на выявление компаний-лидеров для дальнейшего продвижения их интересов в России и за ее пределами.

В этом году состоялась 15-я юбилейная торжественная церемония награждения победителей Отборочного этапа Международного конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА" по итогам 2016 года. Участие в Конкурсе "ГЕММА" приняли более 1000 российских и зарубежных компаний. В результате, высшую оценку получили 232 организации из 49 регионов РФ, включая Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский и Южный федеральные округа, а также 382 предприятия из 64 стран мира. 

Следующим этапом для обладателей Золотых медалей станет участие в Финале Международного конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА", итоги которого будут подведены в конце марта 2017 года, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки СИБУРа. 

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фото Тобольской промплощадки
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Теги: конкурс , СИБУР , полипропилен , Тобольская промышленная площадка , Лучшие товары и услуги

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