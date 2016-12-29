Тюменских деятелей культуры поблагодарили за плодотворную работу

Фото ИА "Тюменская линия"

Все праздники – наша работа. Об этом заявил директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас на церемонии награждения в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

"Здесь собрались те профессионалы, которые отличились своими показателями, умением и вниманием, которое они вложили в свою работу на протяжении всего года. Год был для нас насыщен мероприятиями. Мы прожили его достойно: все, что было запланировано, выполнено", - отметил Виктор Новакаускас.

Директор департамента вспомнил Дельфийские игры и рассказал коллегам об отзывах организации, которые приходили в адрес правительства Тюменской области: "У нас было представлено 85 регионов. Одновременно работало 29 площадок и 29 номинаций – прежде такого уровня работы не показывал никто. Организаторы Дельфийских игр оценили высокий уровень мероприятия и его поддержку со стороны нашего правительства".

Праздничный концерт продолжила церемония вручения благодарностей почетным деятелям культуры тюменского региона.

Благодарностью министра культуры РФ за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу наградили главного режиссера Тобольского драматического театра им. П. Ершова Валерия Медведева.

Памятными медалями "Патриот России" за большой личный вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в общественной и служебной деятельности были удостоены директор Дворца народных культур "Строитель" Людмила Лосева и заместитель директора Тюменской областной научной библиотеки им. Д. Менделеева Светлана Молчанова.

Департамент культуры отметил благодарностью за плодотворную работу по итогам проведения Года российского кино 25 работников библиотек, музеев и театров Тюменской области.

Особые слова благодарности Виктор Новакаускас выразил юному гостю Марку Власову. 13-летний Марк представил тюменский регион и Россию на 11 молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ. По правилам конкурса школьник отправлял комиссии видеозапись с номерами на баяне "Метелица", "Перепелочка" и "Соната".

"Дельфийский комитет просил торжественно вручить высланную ими специальную награду, - рассказал о достижениях юного тюменца Виктор Новакаускас. - Баяниста наградили специальным сертификатом лауреата Дельфийских игр. Мы надеемся на Марка и ждем его дальнейших побед".

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Ирина Ромашкина