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Ханты-Мансийский банк наградил лучших педагогов Нижневартовска

16:27 29 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото Ханты-Мансийского банка

Ханты-Мансийский банк в Нижневартовске оказал поддержку в организации конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Традиционный конкурс профессионального мастерства среди учителей, воспитателей, работников дополнительного образования и руководителей образовательных учреждений проходит на протяжении почти 20 лет. За это время в нем приняли участие более 1 тыс. педагогов города.

В этом году в Нижневартовске участвовали 29 человек в номинациях "Учитель года", "Воспитатель года", "Менеджер в образовании", а также в новой номинации "Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями". После трех конкурсных дней жюри определило лучших.

В номинации "Педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями" диплом вручили педагогу-психологу средней школы №8 Ольге Жалниной. Лучшим воспитателем города признана инструктор по физической культуре детского сада №44 "Золотой ключик" Надежда Павлова. В номинации "Менеджер в образовании" победу одержал заместитель директора гимназии №1 Дмитрий Зайцев. Звания "Учитель года" удостоена, преподаватель английского языка средней школы №43 Ирина Майер.

Вручая награды победителям, заместитель руководителя дирекции Западно-Сибирского филиала банка  "Открытие" в Нижневартовске Виталий Герасименко отметил, что профессия учителя считается самой уважаемой и почитаемой: "От учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба детей. И конкурс в очередной раз доказал, что в Нижневартовске есть лидеры, яркие личности, которые не только любят детей, но и умеют учить и учиться всю жизнь, постоянно повышая профессиональный уровень".

Соб. инф.

Теги: Ханты-Мансийский банк , учитель года

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