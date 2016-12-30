Жителей микрорайона "Тура" поздравят Дед Мороз, Снегурочка и Петух

Фото Тюменской линии

Жителей микрорайона "Тура", а также их гостей в новогодние праздники ждут увлекательные игры и колядки, которые подготовили для них артисты Центра русской культуры.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, 30 декабря в 14 часов на ул. Казачьи Луга, 4/1 жителей ждет бесплатная игровая программа "Золотой Петушок". Гостей встретят Дед Мороз, Разбойник и Баба-Яга, а также символ наступающего года Петух. По словам директора Центра русской культуры Альбины Селезневой, яркий костюм для своей птички они шили на заказ. "Результат получился превосходный, особенно выдающимся получился хвост, и красивее Петуха не найти во всей Тюмени", - подчеркнула она.

После игр состоится награждение участников конкурса самодельной елочной игрушки "Новогодние чудеса". Жители микрорайона обычно с удовольствием участвуют в ежегодном конкурсе, например, на этот раз было представлено больше 300 работ. Игрушки, изготовленные руками детей, выставлены в Центре русской культуры, а после конкурса ими украсят новогоднюю елку. Участников же ждут дипломы, подарки.

Новогодние праздники длинные, поэтому Центр русской культуры подготовил еще несколько мероприятий для горожан.

3 января с 12 до 13 часов там же пройдет игровая программа "В гостях у Забавушки".

5 января с 17 до 18 часов на ул. Домостроителей, 22/2 всех пришедших приглашают на игровую программу "Новогоднее волшебство".

10 января с 16 до 17 часов на дворовой площадке на ул. Камчатской, 154 гостям предложат поучаствовать в игровой программе "Колядки матушки Зимы".

В этот же день с 13 до 14 часов артисты Центра русской культуры поедут в госпиталь ветеранов войн (ул. Котовского, 55), чтобы провести там тематическую программу для ветеранов войн "В Новый год с добром".

13 января с 18 до 19 часов в Центре русского культуры на ул. Камчатской, 138а, запланирована музыкально-обрядовая программа "Рождественские посиделки".