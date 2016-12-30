Более 65 тысяч книг пожертвовали россияне сельским библиотекам

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Более 65 тысяч книг пожертвовали жители 19 регионов России за три месяца проведения акции ОП РФ #АгроМания, направленной на помощь сельским библиотекам. Рекордное число книг — более 60 тысяч — собрали жители Волгограда: именно там и стартовала акция в конце сентября на форуме активных граждан "Сообщество".

Благодаря работе сайта всего за месяц пункты сбора открылись в Москве, Брянске, Волгограде, Калуге, Красноярске, Краснодаре, Нижневартовске, Петрозаводске, Пятигорске, Рязани, Симферополе, Уфе, Улан-Удэ, Хабаровске,Череповце, Калининграде, Назарово, Черкесске и Пермь, а на днях первый пункт сбора открылся в Московской области в городе Шатура.

Однако, как отмечает инициатор акции, член ОП РФ Павел Сычев, собранных книг недостаточно, чтобы сохранить культуру чтения в российских селах. Меньше чем за месяц работы сайта более 100 сельских библиотек со всей России обратились в ОП РФ за помощью. Помочь удалось пока далеко не всем. Многие общественники прореагировали на призыв и открыли пункты сбора в своем регионе, однако, например, в Челябинской, Новосибирской, Белгородской и Ростовской областях, откуда поступило наибольшее число заявок от библиотек, пунктов сбора пока нет.

"Пункты сбора открываются по инициативе самих горожан. С инициативой помочь сельским библиотекам к нам обращаются члены региональных общественных палат, представители городских библиотек, сотрудники НКО и редакций региональных СМИ. Каждый из них понимает всю важность проблемы. Понимают, что если гражданское общество не возьмет решение этой проблемы на себя, культура чтения в селах умрет. Жители села перестанут ходить в библиотеки, в которых не останется новых книг, а зачастую именно библиотека является культурным центром всего села, исчезновение которого мы допустить не можем", — отметил Павел Сычев.

По сообщениям библиотекарей, книжный фонд не обновляется годами, а новые поступления происходят только благодаря жертвователям. Например, во многих сельских библиотеках Карелии более 90% книжного фонда составляют дары.

"Практики помощи сельским библиотекам существовали и раньше, однако, как правило, никакой системности не было. Книги собирались активными горожанами, но в таких акциях участвовало несколько знакомых между собой людей, которые кооперировались, договаривались с библиотеками и отвозили пару сотен книг. Но никакой массовости и системности не было", — пояснил Павел Сычев.

По словам члена ОП РФ, чаще всего библиотеки просят хорошую детскую литературу и современную классику. Но нередки и случаи, когда хотят получить образовательную литературу, в частности словари и учебники, сообщают в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Соб. инф.