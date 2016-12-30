Как встречали Новый год на фронтах Великой Отечественной войны

Фото проекта «Моя территория»

Узнать о том, как праздновали Новый год в годы Великой Отечественной войны, тюменцы могут в группе "Бессмертный полк России" в социальной сети "ВКонтакте".

Первым своей историей поделился ветеран войны Александр Рычков.

"На Новый год у нас не было огромного стола и прочего. Командир раздал подарки, которые привезли из тыла: кому варежки, кому носки, и стакан водки каждому. Так и отметили. Друг другу подарков не делали - не из чего было. И хотя Новый год не был праздником, который как-то особо отмечался, было приятно получить подарки от родных... Я начинал еще больше понимать, за что сражаюсь, что за мной Родина, мои родные и близкие", - вспоминает Александр Рычков.

Остальные истории будут публиковаться в группе "Бессмертный полк России" в социальной сети. Подробности по телефону в Тюмени 68-96-96, сообщает пресс-служба проекта "Моя территория"

Соб. инф.