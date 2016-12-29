Ресторан "Это бургер, Карл" справил новоселье

Ресторан быстрого питания "Это бургер, Карл" открылся в ТРЦ "Стар Сити Молле" в микрорайоне "Звездный". Карл был щедр на подарки и воздушные шары для своих первых гостей. По традиции гости Карла зажгли символ ресторана – желтую шапочку.

Ведущий Тимур Шквал провел викторину, победителям которой достались бургеры от Карла. Сам ведущий сообщил публике секрет: "Буквально вчера, когда я готовился к нашей встрече, я узнал, что моя дочка очень любит бургеры от Карла".

"Я часто ем фастфуд, поскольку нахожусь в энергичном ритме жизни, тем более в предновогоднее время корпоративных вечеров, - рассказал корреспонденту "Тюменской линией" Тимур Шквал. – Для меня важно, что у бургера от Карла зерновая булочка, а продукты берутся у местных производителей. Я считаю, что такой продукт не будет вредным для людей с активным образом жизни".

В ресторане "Это бургер, Карл" не работают с полуфабрикатами и нарезкой: повара нарезают овощи сами, непосредственно перед тем, как они попадают в блюдо.

Юные гости Карла участвовали в эстафете. Ребята коллективно приготовили бургеры по стандартам ресторана: чтобы бургер получился сочным, соус смазывают от края до края, свеженарезанные помидоры, огурцы, лук распределяются по всей поверхности булки. Все это свежее, из печки попадает на стол к гостю.

Еще одна фишка Карла – в обслуживании столов на фуд-корте - заказ выносят к гостю. Основатель бренда "Это бургер, Карл" Сергей Богоделов привез идею из Африки. Он заметил, что у африканских фуд-кортов есть особенность – ресторанное обслуживание.

Одно из авторских блюд Сергея Богоделова есть в меню ресторана: "Мы долго работали над брендом. Но однажды настала пора обзавестись собственным уникальным предложением. Им стал Распутинский бургер. Около трех месяцев я самостоятельно пробовал разные начинки и хлеб. Рад, что рецепт оказался по душе нашим гостям".

Распутинский бургер уже полюбился тюменцам. Успех был настолько колоссальным, что уникальный хлеб из Финляндии пришлось заказывать дополнительно. А вот домашняя тушенка, на основе которой приготовлен тюменский деликатес, взята у местного производителя из села Покровское, на родине Григория Распутина. Необычный бургер завоевал победу на гастрономическом конкурсе "Союз гастрономических республик" в Тюмени.

На парижском фестивале рекламы тюменский бренд "Это бургер, Карл" был удостоен номинации "Брендинг года" в апреле 2015 года. С момента открытия первого ресторана в ноябре 2013 года сотрудники ресторана продали более 1 млн 200 тыс. бургеров.

Сеть ресторанов отпраздновала уже восьмое открытие. Месяц назад "Карлу" пришлось покинуть торговое место на фуд-корте ТРЦ "Гудвин".

"Когда возникает конфликт интересов между федеральным и местным игроком рынка, как правило, делают выбор в пользу известного бренда, - пояснил Сергей Богоделов. – Нам пришлось более месяца держать бизнес на паузе, сотрудники тюменского ресторана были в оплачиваемом отпуске. И все же мы вновь открылись в "Стар Сити Молле".

Переезд не испугал владельца бренда, а открыл новые возможности. Аренда торгового места теперь обходится в четыре раза дешевле, чем прежние дислокации ресторана в центре Тюмени. Удаленность ресторана не смущает владельца. Напротив, это позволило развить новую идею для бизнеса. Теперь у "Карла" появился бургеровоз и работает доставка по всему городу.

"Благодаря правильным развязкам на доставку продукции уходит около 30 минут в любую часть города, - рассказал Сергей Богоделов. – Пока что я сам занимаюсь доставкой, мне интересно познакомиться с нашими покупателями, узнать их потребности и их оценку. Приятно заметить, что у нас появились постоянные клиенты".

Творческий и идейный основатель тюменского бренда "Это бургер, Карл" завершил встречу праздничной песней: "Если вдруг не завелся в мороз, и работа свербит как заноза, эй, тюменцы не вешайте нос, вызывай бургеровоз. А номерок, чтобы связаться, 215-815".

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Ирина Ромашкина