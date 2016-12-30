Доставка пенсий в январе пройдет по графику

pfrf.ru

Доставка пенсии и иных социальных выплат в январе 2017 года организациями почтовых служб будет осуществляться в соответствии с графиком доставки и с учетом режима работы структурных подразделений "Почты России" в праздничные дни.

Дату доставки можно уточнить в почтовом отделении по месту жительства.

Помимо пенсии и регулярных социальных выплат в январе 2017 года пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Оа предназначена абсолютно для всех пенсионеров, проживающих в России и получающих пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года: как гражданских, так и военных.

Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например, военный пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться с 13 по 27 января 2017 года на основании документов, которые содержатся в выплатном деле.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 27 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль, сообщает пресс-служба ОПФР по Тюменской области.