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Военнослужащие корабля "Ладный" приедут в гости в Тюмень

15:39 30 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
dokwar.ru

Делегация военнослужащих сторожевого корабля "Ладный" и членов их семей (всего 35 человек) приедет на отдых в Тюмень в зимние каникулы, со 2 по 9 января 2017 года.

Визит состоится в рамках военно-шефских отношений, сложившихся между Тюменской областью и сторожевым кораблем "Ладный".

Разместятся гости в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Для них будет организован активный отдых, знакомство с историей, традициями, культурой региона, оздоровительные процедуры, культурно-досуговые, спортивно-оздоровительные мероприятия. В рамках визита пройдут встречи представителей корабля "Ладный" с молодежью - с теми, кто уже прошел службу на корабле и теми, кто только готовится к призыву.

Традиционно встретят моряков педагоги и воспитанники детского морского центра "Алый парус", который ведет военно-шефские отношения с кораблем в течение всего года: в 2016 году ребята передавали книги для корабельной библиотеки, новогодние подарки для детей личного военнослужащих. А в августе 2016 года были в гостях у моряков в городе-герое Севастополе.

Добавим, что 2 января 2017 года кораблю исполнится 36 лет, в уходящем 2016 году корабль вышел в море после капитального ремонта, боевую вахту моряки несли в водах Средиземного моря.

 

Теги: корабль «Ладный» , Жемчужина Сибири

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