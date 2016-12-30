Расписание работы поликлиник Тюмени в новогодние каникулы

t-l.ru

Все муниципальные поликлиники Тюмени будут работать в новогодние праздники в соответствии с утвержденным графиком.

Как сообщает департамент здравоохранения администрации города, 31 декабря поликлиники будут работать с 8 до 15 часов.

Прием пациентов в поликлиниках 1, 4, 7 и 8 января будет осуществляться дежурным врачом с 9 до 12 часов, в это время будут работать процедурный и перевязочный кабинеты.

2, 3, 5, 6 января дежурные врачи будут вести прием с 9 до 16 часов. При этом будут работать процедурный и перевязочный кабинеты, а также клинико-диагностическое, рентгенологическое отделения и кабинеты ЭКГ, узких специалистов.

Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.

Неотложная медицинская помощь будет оказываться специалистами поликлиник на дому с 9 до 21 часа, прием вызовов до 20 часов.

Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению – скорой помощи:

- при звонке со стационарного телефона – 03;

- при звонке с сотового телефона: МТС – 030, "Мегафон" – 030, "Билайн" – 003.