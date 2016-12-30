Выставка "Рождества волшебные мгновения" приглашает тюменцев

tonb.ru

Выставка декоративно-прикладного творчества воспитанниц Богородице-Рождественского Ильинского женского монастыря "Рождества волшебные мгновения" открылась в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

На экспозиции представлены живописные работы, декоративная роспись по стеклу, гипсовые панно, изделия, выполненные в стиле батик.

Директор библиотеки Ольга Адамович отметила, что это не первая встреча с воспитанницами монастыря. Дети очень талантливы, они многогранно развиваются – поют, танцуют, рисуют, их работы живые и говорящие, в них вложена душа. Приходя в библиотеку, посещая различные мероприятия, они получают возможность общения с людьми, с книгами, со своими сверстниками.

Регент Богородице-Рождественского Ильинского женского монастыря Анжелика Таланцева поздравила всех присутствующих с наступающими Новым годом и Рождеством. Также подчеркнула, что воспитанницы очень талантливы, с ними радостно и приятно заниматься. Навыки, которые им дают педагоги, они впитывают с большим удовольствием и радостью.

Выставка открыта в холле третьего этажа библиотеки до конца января.