Тюменская область обеспечивает сирот жильем

pesochnya.com

206 производств о предоставлении жилья детям-сиротам успешно завершило управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области в декабре.

Всего за 2016 год окончено фактическим исполнением 948 исполнительных производств данной категории.

Как напоминает пресс-служба ведомства, в июле на рабочей встрече директора ФССП России Артура Парфенчикова и губернатора Тюменской области Владимира Якушева обозначена социальная значимость исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам.

15 июля распоряжением правительства региона дополнительно выделено для приобретения жилья детям-сиротам 100 млн рублей, в ноябре - еще 48 млн. В 2016 году общая сумма денежных средств, выделенных для приобретения жилья детям-сиротам, составила 687 млн рублей, из которых 47 млн - средства федерального бюджета и 640 млн - областного.

Тюменская область один из немногих регионов в котором для детей–сирот предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в форме возмещения расходов по найму жилья до момента фактического обеспечения жилыми помещениями. По состоянию на 1 декабря этим правом воспользовались 627 человек.