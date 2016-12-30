Тюменских школьников ждет криптоквест

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Институт математики и компьютерных наук Тюменского госуниверситета (ул. Перекопская, 15-а) приглашает школьников принять участие в увлекательной командной игре "Криптоквест-2017" 14 января.

Игра состоит из нескольких этапов, проходя которые команды решают головоломки, раскрывают шифры и коды.

"Задания связаны с тайными обществами, посвящены знаменитым литературным произведениям, фильмам и компьютерным играм о тайнах и шифрах", - пояснила организатор "Криптоквеста" доцент кафедры информационной безопасности Ольга Ниссенбаум.

К участию приглашаются школьники 7–11-х классов или студенты 1-2 курсов ссузов. Состав команды – от 2 до 5 человек. Допускается участие нескольких команд от одной школы, а также сборных команд из различных школ. Участников ждут призы от ТюмГУ и лаборатории безопасности Sakurity!

Участникам иметь при себе блокноты, ручки (карандаши). Одежда и обувь – удобная (придется много бегать).

Заявки на участие можно оставить в группе или отправить по адресу onissenbaum@rambler.ru, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.