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О новогоднем кино тюменцам расскажет выставка

17:17 30 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
utmn.ru

Выставка "Новый год с любимым фильмом" открылась в читальном зале информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета.

Таким образом сотрудники библиотеки решили воздать должное кинематографу и литературе и создать праздничное настроение. На выставке, приуроченной к итогам Года отечественного кино, каждый найдет много интересного о своих любимых советских и российских фильмах. Разумеется, новогодняя тема занимает в экспозиции одно из центральных мест. Выставка рассказывает и об актерах, исполнявших главные роли в любимых и вечных кинокартинах, поведает историю советского кинематографа в красочных и черно-белых фото.

Всех, кто желает еще раз окунуться в мир любимого кино, ждут в будни с 9 до 18 часов на 2 этаже информационно-библиотечного центра, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Теги: ТюмГУ , выставка

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