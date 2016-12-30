О новогоднем кино тюменцам расскажет выставка

utmn.ru

Выставка "Новый год с любимым фильмом" открылась в читальном зале информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета.

Таким образом сотрудники библиотеки решили воздать должное кинематографу и литературе и создать праздничное настроение. На выставке, приуроченной к итогам Года отечественного кино, каждый найдет много интересного о своих любимых советских и российских фильмах. Разумеется, новогодняя тема занимает в экспозиции одно из центральных мест. Выставка рассказывает и об актерах, исполнявших главные роли в любимых и вечных кинокартинах, поведает историю советского кинематографа в красочных и черно-белых фото.

Всех, кто желает еще раз окунуться в мир любимого кино, ждут в будни с 9 до 18 часов на 2 этаже информационно-библиотечного центра, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.