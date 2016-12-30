СИБУР формирует в Тобольске новую систему подготовки производственных кадров

фото Тобольской промплощадки

СИБУР создает расширенную систему обучения для подготовки кадрового резерва действующих и будущих производств компании в Тобольске.

Система включит в себя ряд инициатив: в вузах будет вводиться практика дуального образования – параллельного изучения теории и практики на базе Тобольской промышленной площадки для студентов вузов и ссузов; будет создан институт наставников, разработаны критерии оценки качества подготовки молодых специалистов.

Специалистами СИБУРа были изучены лучшие мировые практики подготовки кадрового резерва, среди которых наибольший интерес вызвал опыт ведущего европейского колледжа по подготовке сотрудников нефтегазовой промышленности Forth valley college. По приглашению СИБУРа в 2016 году Тобольск посетила делегация профессоров колледжа, чтобы поделиться своим опытом в области системы подготовки кадров, в том числе они предложили идеи по развитию программы дуального образования и системы контроля качества обучения и развития стажеров. В декабре сотрудники СИБУРа совершили рабочую поездку в Forth valley college, для ознакомления с передовым опытом по созданию института наставников для студентов.

Комплексные учебные программы показывают высокую эффективность за рубежом. В связи с этим было принято решение сформировать в Тобольске образовательную базу, которая со временем смогла бы выйти на уровень международных учебных центров. Участниками расширенной образовательной системы станут ссузы и вузы региона, а также будущий учебный центр Тобольской промышленной площадки. "Это объемный пул задач, - отметил советник СИБУРа Виктор Куклинов, - кроме обучения наставников и преподавателей необходимо создать крепкую материально-техническую базу, и для образовательных учреждений, и для учебного центра площадки".

Консультантом проекта выступает Гари Роберт Хейс, международный HR профессионал с обширным опытом работы в сфере нефтегазовой промышленности и в области создания профильных образовательных центров в разных странах мира, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки СИБУРа.