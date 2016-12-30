Тюменским крестьянам помогут увеличить производство молока

admtyumen.ru

Программа поддержки личных подсобных хозяйств "Пять плюс" в 2017 году придет в десять районов Тюменской области.

"Важно, чтобы в деревнях развивались самозанятость, малый бизнес, конкуренция за качество. А молокозаводам региона нужно больше сырья. Поэтому разработана программа "Пять плюс", когда частникам помогают покупать коров и правильно их содержать", - рассказал начальник управления по животноводству областного департамента АПК Рустем Бетляев.

На опытных площадках в Вагайском, Упоровском и Исетском районах в рамках программы производство молока за год удалось увеличить на 30%. Поэтому в 2017 году программу будут внедрять еще в 7 территориях, в том числе в Абатском, Сладковском и Омутинском районах, сообщает "AиФ".

В программу попадают семьи, где минимум 5 коров, а надои каждой составляют не менее 5 тонн в год. Молоко определенного качества по установленной цене у частника гарантированно закупает кооператив и поставляет молокозаводу.

Соб. инф.