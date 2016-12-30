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Тюменские музеи приглашают молодежь на увлекательные квесты

19:58 30 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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Археологический музей-заповедник на оз. Андреевском приглашает тюменцев в город-призрак "Андрюшин городок". Дошкольники, школьники и студенты окажутся в тюменском средневековье.

В "снежном бою" противники попытаются захватить флаг соседней крепостной стены, отпразднуют победу в боевом шатре за чашкой горячего чая и узнают об особенностях фортификационных сооружений сибиряков, сообщает "Mега". Справки по тел. 76-67-67.

Музей "Городская Дума" ждет старшеклассников и студентов на "Зимнем курсе молодого бойца". Молодым людям предстоит пострелять из страйкбольных автоматов по мишеням, намотать портянки и пришить подворотничок к военной форме. После прохождения курса – полевая кухня в командирском блиндаже, фото на память в военной форме и копия новогодней открытки 1940-х годов. Подробную информацию можно получить по адресу: ул. Ленина, 2, тел. 46-11-59.

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