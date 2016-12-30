Ханты-Мансийский банк разместит на своих счетах средства Югорского рыбоводного завода

Дирекция Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" в Ханты-Мансийске - победитель открытого аукциона по размещению средств "Югорского рыбоводного завода". Размер привлеченных средств составил 235 млн рублей сроком на 181 день. Это 37% от общего объема размещаемых в рамках конкурса средств акционерного общества, сообщает финансовая организация.

Банк полностью соответствует требованиям, которые предъявляет к кредитным организациям Югорский рыбоводный завод, являющийся компанией со 100% государственным участием в лице департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа.

"Победа в конкурсе – очередное подтверждение высокого авторитета и деловой репутации нашего банка. Ханты-Мансийский банк принимает участие в открытых аукционах, которые проводят производственно-промышленные предприятия, коммерческие организации, муниципальные образования, субъекты Федерации. Условия, которые предлагает банк, конкурентоспособные, что позволяет нам повсеместно становиться победителями открытых торгов", – отметил управляющий Западно-Сибирском филиалом, директор по корпоративному бизнесу Банка "ФК Открытие" Виталий Мосунов.

Соб. инф.