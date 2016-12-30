up

30.12.2016 пятница

EUR 63.0214

USD 60.273

В Тюмени -3..-5 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

"Гармония" организовала художественную выставку в Медицинском городе

18:21 30 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
Фото Медицинского города

Художественная выставка детской школы искусств "Гармония" завершается в Медицинском городе. На двух стендах было представлено около 25 работ – живопись и графика.

"Авторы картин – дети в возрасте от семи до 15 лет. Для них это возможность показать творчество. Выставка заканчивается, но мы уже готовимся к следующей, которая станет частью проекта "Новогодний креатив". В приемном и детском отделениях онкоцентра будет размещено около 20 работ", - рассказала замдиректора по организационно-массовой работе детской школы искусств "Гармония" Алена Варушкина.

Отметим, что руководство и воспитанники ДШИ "Гармония" не в первый раз организуют творческие мероприятия в Медгороде. В начале декабря они провели праздничный концерт, посвященный 70-летию онкологической службы Тюменской области. 

Соб. инф.

Теги: выставки , детская школа искусств , онкология , Медицинский город

Последние новости

19:58 Тюменские музеи приглашают молодежь на увлекательные квесты
18:21 "Гармония" организовала художественную выставку в Медицинском городе
18:10 Ханты-Мансийский банк разместит на своих счетах средства Югорского рыбоводного завода
18:00 Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги открыта для гусеничного транспорта
17:45 СИБУР формирует в Тобольске новую систему подготовки производственных кадров Фото
17:31 В рождественскую ночь горожан после службы развезут по домам
17:17 О новогоднем кино тюменцам расскажет выставка
17:03 Тюменских школьников ждет криптоквест
16:49 Специальные площадки для новогодних фейерверков оборудовали в Тюмени
16:35 Тюменская область обеспечивает сирот жильем
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Владимир Якушев примет участие в заседании Госсовета РФ по экологическим вопросам

Политика

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Экономика

Ханты-Мансийский банк разместит на своих счетах средства Югорского рыбоводного завода

В Исетском районе строят дороги, детский сад и новый завод

Объем добычи нефти в регионе превысил показатель 2015 года

Общество

Тюменские музеи приглашают молодежь на увлекательные квесты

"Гармония" организовала художественную выставку в Медицинском городе

Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги открыта для гусеничного транспорта

Спорт

Итоги года: сборная Тюменской области впервые выиграла Всероссийские летние сельские игры

Северяне в праздники окажутся на лыжне

Тюменский шахматист попал в полосу неудач

Происшествия

В Тюменском районе столкнулись "Тойота" и автобус, погиб водитель легкового автомобиля

Тюменца накажут за экстремизм в соцсети

В Исетском районе задержали мужчину с двумя тушами косули
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+