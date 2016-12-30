"Гармония" организовала художественную выставку в Медицинском городе

Фото Медицинского города

Художественная выставка детской школы искусств "Гармония" завершается в Медицинском городе. На двух стендах было представлено около 25 работ – живопись и графика.

"Авторы картин – дети в возрасте от семи до 15 лет. Для них это возможность показать творчество. Выставка заканчивается, но мы уже готовимся к следующей, которая станет частью проекта "Новогодний креатив". В приемном и детском отделениях онкоцентра будет размещено около 20 работ", - рассказала замдиректора по организационно-массовой работе детской школы искусств "Гармония" Алена Варушкина.

Отметим, что руководство и воспитанники ДШИ "Гармония" не в первый раз организуют творческие мероприятия в Медгороде. В начале декабря они провели праздничный концерт, посвященный 70-летию онкологической службы Тюменской области.

Соб. инф.