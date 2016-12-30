Каким стал 2016 год для Тюменской области

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Завершается 2016 год. Год кризисный, год выборный. Каждый подводит свои итоги, подводим их и мы в редакции. Для нас важны не просто события года уходящего, сколько те намеченные тенденции, которые перейдут с нами в 2017 год. Видя их, мы можем предсказать и объяснить суть событий года следующего. А он опять будет непростым для России и Тюменской области. И в наших силах, если не повлиять на происходящее, то хотя бы понять и оценить его правильно.

Важным политическим событием для региона стали выборы в Тюменскую областную думу – законодательное собрание региона. В нем собрались представители почти всех слоев населения почти всех муниципалитетов. Выборам предшествовала огромная просветительская работа, которую вела только одна партия – "Единая Россия". Назывался этот механизм – праймериз. Хоть он и был внутрипартийным, но к нему удалось привлечь почти все слои населения: активно использовались средства массовой информации, кандидаты боролись за свою аудиторию в социальных сетях, не пренебрегали и традиционными агитационными материалами и встречами с населением.

И здесь видна интересная тенденция в политической жизни: важные события теперь не просто растягиваются во времени, к ним жителей начинают готовить заранее – и это формирует общественное мнение, позволяет без труда определить предпочтения аудитории и переориентироваться на ее потребности.

Если вы обратили внимание, то именно в саму предвыборную кампанию (а она началась по сути только в августе) политические оппоненты "Единой России" пришли уже без своих идей – за время праймериза партии власти ее кандидаты, что называется "пропылесосили" поле, выявили основные потребности и тем самым "отобрали хлеб" у своих конкурентов.

Теперь об итогах выборов, хотя уже и так понятно, почему большинство в Тюменской областной думе у "Единой России", однако свои места получили и КПРФ, и ЛДПР и "Справедливая Россия". Стоит отметить, что либерал-демократы уже оценили праймериз и его эффект, и подобные технологии активно стали применять в своей работе.

Экономическая жизнь оказалось куда как сложнее. Почти каждый житель региона почувствовал это на себе: у кого-то небольшая задержка зарплаты, кто-то остался без премии, у соседей предприятие закрывается, с экрана телевизора рассказывают только про кризис. Однако в целом экономика Тюменской области показывает прирост. Курс на диверсификацию, взятый властями несколько лет назад, приносит свои плоды – нет больше зависимости бюджета от цены на нефть, для инвесторов, пришедших в регион несколько лет назад, заканчивается льготный период налогообложения – все это говорит о том, что социальные программы для бюджетников, многодетных семей, пенсионеров и других льготных категорий остаются в неизменном виде. Конечно, при этом хочется, чтобы и у нельготников были хоть какие-то преференции – такова уж человеческая сущность. Но для такой поддержки тоже нужны хорошие механизмы – и прежде всего механизмы наполнения казны. Нельзя все время сидеть без дела на одном месте и только требовать к себе внимания.

Любопытно, что самые активные борцы за права малого и среднего бизнеса становятся активными общественниками. Они уже давно поняли, что если сидеть в куче своих проблем и только говорить о них, проблемы не решаются. А если придумать механизм выхода из кризиса и целенаправленно двигаться с ним, то власть тебя услышит. Недаром в 2016 году бизнесомбудсмен Лариса Невидайло (пришедшая на госслужбу из бизнеса) организовала почти во всех муниципалитетах региона так называемые контрольные закупки - чтобы наглядно показать губернатору, как работает исполнительная власть на местах.

В общественной жизни по итогам 2016 года тоже большие подвижки – так становится понятно, что большинство членов Общественной палаты Тюменской области только занимают свои места – ради звучной должности. В реальности видна работа только нескольких общественников. Именно они не просто выступают экспертами в своих профильных отраслях, но и работают для людей. Для всех людей. Расширилось понимание благотворительности, появились волонтеры, готовые и ищущие приложение своих сил в работе с ветеранами и пожилыми людьми.

Благодаря тюменским общественникам регион сотрудничает с Всемирной Федерацией ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО. Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО одобрила предложение Тюмени открыть кафедру ЮНЕСКО в Тюменском институте искусств и культуры. А сам город заявлен среди кандидатов на проведение 10-го Мирового конгресса Всемирной Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.

Если решение будет положительным, то это станет второй победой Тюмени на мировом уроне. Первая, кстати, случилась в 2016 году в Кишиневе (Молдова), года город получил право принимать у себя чемпионат мира по биатлону в 2021 году. О тех событиях отлично сказал губернатор Владимир Якушев во время итоговой пресс-конференции: "Даже несмотря на то, что мы можем лишиться этого права, за три дня наша команда решила, казалось бы, неразрешимую задачу: когда мы приехали в Молдову у нас было только 5 голосов. За три дня нашей работы за Тюмень проголосовали 25 членов IBU. Мы доказали, что можем не просто работать в команде, но и сделать прорыв".

Запомнился нам 2016 год не только позитивными прорывами – нельзя сбрасывать со счетов и то, что все время тянет нас назад. Регион "прославился" громким уголовным делом по отмыванию денег в отношении главы "Корпорации развития" Сергея Маслова. Миллионы были вложены в эту организацию через программу "Сотрудничество", однако осенью стало понятно, что деньги выведены через ростовский банк, а заявленные проекты не сдвинулись с места.

Директор Тюменского кардиоцентра – ведущего научного института в России – Вадим Кузнецов дал признательные показания по делу о мошенничестве в лечебном учреждении и вернул в бюджет кариоцентра пять с лишним миллионов рублей. А в Тюменском индустриальном институте, который в 2016 году стал федеральным вузом и объединился со строительной академией, по обвинению в коррупции арестованы ректор и проректоры.

Новости о коррупционных уголовных делах настолько закрыты от общественности тайной следствия, что с удовольствием обрастают подробностями в социальных сетях – еще одна неприятная тенденция 2016 года, которая будет сопровождать нас и дальше. Социальные сети готовы навешивать ярлыки всем и вся. Там высказываются не только реальные люди, но и то, что мы называем "троллями": один человек под 2-3 вымышленными именами пишет на одну тему, нагоняя популярность непопулярной новости или усугубляя ее. В спешке пользователь социальных сетей не разбираются, кто прав, кто виноват – и снежный ком осуждения может стоить человеку работы.

Месть в социальных сетях – явление настолько распространенное и настолько заразное, чувство, что тебе можно все, притупляет желание разобраться, где тут правда.

Примеры общеизвестны: так своей работы лишилась чиновница администрации города за то, что ее сын был на фото с вечеринки, где была и голая совершеннолетняя девушка. "Правдорубы" из Фейсбука добили Следственный комитет до того, что оттуда "случайно" произошел слив материалов доследственной проверки на телекомпанию "Лайф ньюс". Любопытно, что в Следственном комитете никто не лишился работы из-за этой утечки.

В начале декабря все люто ненавидели водителя маршрутки, который якобы не выпустил ребенка на нужной остановке, потому что тот забыл проездной. Но когда выяснились реальные обстоятельства этого случая, почему-то никто не извинился перед водителем.

Здесь, как и в случае политическом, легко манипулировать общественным мнением, поэтому нам всем нужно учиться не только культуре общения, но и тому, чтобы требовать от рассказчиков второй стороны события. Надо самим начать думать над происходящим, анализировать его – и тогда происходящие события будут просты и понятны.

С Новым годом, наши любимые читатели! Со своей стороны мы обещаем вам, что в Новом 2017 году вас ждет от нас подарок – мы не просто будем с вами, мы сделаем для вас много новых и интересных проектов, чтобы вы всегда были в курсе событий.

Лариса Рычкова