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Вадим Шумков: тюменская экономика продолжит расти

08:32 31 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Объем инвестиций в экономику региона в 2016 году значительно превышает показатели 2015 года. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков.

"По данным на начало октября, объем инвестиций в экономику Тюменской области в 2016 году на 77 процентов выше, чем в 2015 году. Такой результат достигнут за счет ввода в эксплуатацию новых производственных объектов на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе и Тобольской промышленной площадке. Несмотря на кризисные явления в мировой и российской экономике, крупные компании продолжают реализовывать на территории региона масштабные инвестиционные проекты", - отметил заместитель губернатора.

По словам Вадима Шумкова, экономика Тюменской области в 2016 году продолжила расти, хотя темпы роста по сравнению с предыдущими годами несколько замедлились. Причины - в продиктованном кризисом в снижении платежеспособного спроса и падении доходов населения. При этом, по мнению заместителя губернатора, в 2017-2018 годах следует ожидать роста регионального индекса промышленного производства.

"К этому времени будет завершена реализация нескольких крупных инвестиционных проектов. Например, закончится строительство новых производственных мощностей на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Компания СИБУР завершит свой второй мегапроект в Тобольске. Начнут работу еще несколько десятков промышленных предприятий, в том числе - в наших индустриальных парках. Поэтому падений и провалов нет и не будут", - подчеркнул Вадим Шумков.

Евгений Бабенко

Теги: инвестиции , Вадим Шумков , экономика

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