Заводоуковск представляет новогоднюю программу

Фото ИА "Тюменская линия"

В новогоднюю ночь в Заводоуковском ДК "Ритм" состоится новогодний кинофестиваль "Еловая ветка". Вслед уходящему Году российского кино гости фестиваля смогут примерить на себя роль главной кинозвезды и получить почетную кинопремию "Еловая ветка".

В первый день 2017 года Детская библиотека приглашает маленьких и любознательных жителей округа на познавательно-игровую программу "Хочу все знать про Новый год". Веселые игры и народные забавы на свежем воздухе пройдут на центральной площади Заводоуковска 2 января.

Новогодним и святочным гаданиям, предсказаниям и гороскопам будет посвящена развлекательная программа для взрослых "Что год грядущий нам готовит?", которая состоится 2 января в в Заводоуковском краеведческом музее. А Центральная библиотека им. З.К. Тоболкина приглашает на презентацию публикаций о наступившем годе Петуха.

Соб. инф.