Тюменские врачи-гематологи принимают больше тысячи пациентов в месяц

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Ежемесячно врачи-гематологи Тюменской ОКБ №1 принимают больше тысячи пациентов.

"Медицинская помощь гематологического профиля весьма востребована среди пациентов как Тюменской области, так близлежащих территорий - ХМАО, ЯНАО, Курганской области, Екатеринбурга. Ежемесячно, в отделении осуществляется консультативный прием около 1 тысячи 100 пациентов. Это пациенты с изменениями в анализах крови и с подозрением на системные заболевания, с разными группами анемий, в том числе наследственных. Обследование в центре также проходят и беременные женщины на всех сроках беременности с анемиями и нарушениями свертываемости. Лечение в условиях дневного стационара проходят около 30 человек",- рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением гематологии и химиотерапии ОКБ №1 Ольга Болдырева.

Прием ведут 3 взрослых и один детский врач-гематолог. В своей деятельности врачи-гематологи максимально используют консультативную, лечебную и диагностическую базу ОКБ №1, сообщает "AиФ".

Соб. инф.