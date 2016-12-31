up

31.12.2016 суббота

EUR 63.8111

USD 60.6569

В Тюмени -3..-5 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские врачи-гематологи принимают больше тысячи пациентов в месяц

09:16 31 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
www.ya-roditel.ru

Ежемесячно врачи-гематологи Тюменской ОКБ №1 принимают больше тысячи пациентов.

"Медицинская помощь гематологического профиля весьма востребована среди пациентов как Тюменской области, так близлежащих территорий - ХМАО, ЯНАО, Курганской области, Екатеринбурга. Ежемесячно, в отделении осуществляется консультативный прием около 1 тысячи 100 пациентов. Это пациенты с изменениями в анализах крови и с подозрением на системные заболевания, с разными группами анемий, в том числе наследственных. Обследование в центре также проходят и беременные женщины на всех сроках беременности с анемиями и нарушениями свертываемости. Лечение в условиях дневного стационара проходят около 30 человек",- рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением гематологии и химиотерапии ОКБ №1 Ольга Болдырева.

Прием ведут 3 взрослых и один детский врач-гематолог. В своей деятельности врачи-гематологи максимально используют консультативную, лечебную и диагностическую базу ОКБ №1, сообщает "AиФ".

Соб. инф.

Последние новости

10:58 Тюменский визажист советует научиться распылять бронзатор
10:26 Тюменских детей из группы риска воспитывают по авторским программам
10:16 Ишимцы весело встречают Новый год
10:00 Шахматист Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу
09:37 Заводоуковск представляет новогоднюю программу
09:21 Дружелюбный щенок ищет дом
09:16 Тюменские врачи-гематологи принимают больше тысячи пациентов в месяц
09:00 Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева
08:32 Вадим Шумков: тюменская экономика продолжит расти
19:58 Тюменские музеи приглашают молодежь на увлекательные квесты
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2016
﻿

Губернатор

Новогоднее поздравление губернатора Тюменской области Владимира Якушева

Зону экономического развития создадут в индустриальном парке "Богандинский"

Владимир Якушев: в Тюменской области готовятся к реализации несколько проектов по переработке мусора

Политика

Сергей Корепанов: рост экономики и выполнение социальных обязательств - главные задачи в 2017 году

"Единая Россия" и "Защита Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Владимир Путин подписал законопроект о детском отдыхе

Экономика

Вадим Шумков: тюменская экономика продолжит расти

Ханты-Мансийский банк разместит на своих счетах средства Югорского рыбоводного завода

В Исетском районе строят дороги, детский сад и новый завод

Общество

Тюменский визажист советует научиться распылять бронзатор

Тюменских детей из группы риска воспитывают по авторским программам

Ишимцы весело встречают Новый год

Спорт

Шахматист Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу

Итоги года: сборная Тюменской области впервые выиграла Всероссийские летние сельские игры

Северяне в праздники окажутся на лыжне

Происшествия

В Тюменском районе столкнулись "Тойота" и автобус, погиб водитель легкового автомобиля

Тюменца накажут за экстремизм в соцсети

В Исетском районе задержали мужчину с двумя тушами косули
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2016 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+