Ишимцы весело встречают Новый год

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В Ишимском районе Тюменской области в новогодние праздники не осталась без внимания ни одна возрастная категория жителей. Учреждения культуры организовали для земляков ярмарки, детские елки, театрализованные представления и зимние забавы.

В Стрехнинском сельском поселении в преддверии Нового Года прошла ежегодная традиционная ярмарка с театрализованным представлением, хороводами, катанием с горки и вкусными народными угощениями. Центральным местом проведения стала площадь районного Дворца культуры. Ярмарка порадовала ишимцев конкурсами, концертными номерами и играми для всей семьи.

Ярко и красочно для детей младшего школьного возраста пройдут детские новогодние утренники. Организуются вечера отдыха для людей с ограниченными возможностями. В новогоднюю ночь организована специальная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

Соб. инф.