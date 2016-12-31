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Тюменские волонтеры используют каникулы для саморазвития

15:23 31 декабря 2016 | mobile | | print версия для печати
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Молодые тюменские активисты, штаб которых располагается в центре внеклассной работы "Дзержинец", организовали благотворительную акцию "В эфире Новый год!", сообщает "Тюменcкая область сегодня".

Записанные накануне видеопоздравления от Дедушки Мороза и других сказочных персонажей направляли детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С наступающим праздником молодые волонтеры поздравили сверстников, которые лежат в больнице, вручили им подарки от спонсоров.

Начальник отдела по работе с волонтерами центра "Дзержинец" Вера Порсикова рассказала, что в ходе благотворительных акций к активистам присоединяются новые добровольцы. Желающие совершать добрые поступки и развиваться при этом в каникулярное время проходят "Школу волонтера". В ходе деловой игры "Социальный робот" молодежь учится разрабатывать социальные проекты.

Соб. инф.

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