"РобоФест-2017" пройдет в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Региональный робототехнический фестиваль "РобоФест – Тюмень 2017" пройдет на базе Тюменского педагогического колледжа 26 января, сообщает "KП".

Фестиваль проходит в рамках Федеральной Программы "Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России". Это отборочный этап на Всероссийский робототехнический фестиваль "РобоФест-2017" в Москве. Участие в нем могут принять обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений всех видов и типов, победители и призеры муниципальных отборочных этапов в возрасте от 6 до 17 лет.

Команды будут состязаться в нескольких направлениях: FIRST JR.FLL (6-9 лет), FIRST FLL (9-14 лет), HELLO, ROBOT! (9-12 лет), HELLO, ROBOT! ARDUINO (9-14 лет), "РобоКарусель" (7-11 классы)

Впервые в рамках фестиваля пройдут соревнования в направлении "РобоКарусель". Это значит, что ученики 7-11 классов, участвуя в соревнованиях, автоматически принимают участие в олимпиаде ВОШ по физике. Победители Олимпиады получают льготу при поступлении в ВУЗы по предмету "физика".

Соб. инф.